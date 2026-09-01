Las ventas minoristas pyme cayeron 5% en San Juan durante agosto

En el resto de las actividades relevadas, las ventas tuvieron resultados negativos. Alimentos y Bebidas presentó una disminución del 2,5%, seguido por Indumentaria y Calzado, con una caída del 4,2%.

La baja fue más pronunciada en Librería y Artículos Escolares, que retrocedió 5,1%, mientras que Electrodomésticos y Tecnología registró una contracción del 6,8%.

Por su parte, Ferretería y Materiales de Construcción tuvo una caída del 7,5%, en tanto que Bazar, Muebles y Decoración fue el rubro con peor desempeño, con un descenso interanual del 9,2%.

Cómo pagan los sanjuaninos

Los datos también muestran una distribución entre las distintas modalidades de pago utilizadas durante agosto.

El 60% de las operaciones se realizó mediante efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales, mientras que el 40% restante correspondió a tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento.

El predominio de los medios de pago inmediatos convive con una participación significativa del crédito, utilizado por los consumidores como alternativa para afrontar determinadas compras en un contexto de menor capacidad de consumo.