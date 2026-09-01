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Las ventas minoristas pyme cayeron 5% en San Juan durante agosto

La baja interanual refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo. Farmacias y el rubro automotor fueron los únicos sectores que registraron una mejora, mientras que bazar, muebles y decoración encabezó las caídas.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de San Juan registraron una caída interanual del 5,0% durante agosto de 2026, según la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

El comportamiento fue dispar entre los distintos rubros. Mientras algunos sectores lograron sostener o incluso mejorar sus niveles de comercialización, otros registraron descensos significativos.

Entre los rubros que mostraron una evolución positiva se ubicaron Farmacia y Medicamentos, con un incremento interanual del 2,0%, y Cubiertas y Repuestos de Automóvil, que también registró una suba del 2,0%.

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En el resto de las actividades relevadas, las ventas tuvieron resultados negativos. Alimentos y Bebidas presentó una disminución del 2,5%, seguido por Indumentaria y Calzado, con una caída del 4,2%.

La baja fue más pronunciada en Librería y Artículos Escolares, que retrocedió 5,1%, mientras que Electrodomésticos y Tecnología registró una contracción del 6,8%.

Por su parte, Ferretería y Materiales de Construcción tuvo una caída del 7,5%, en tanto que Bazar, Muebles y Decoración fue el rubro con peor desempeño, con un descenso interanual del 9,2%.

Cómo pagan los sanjuaninos

Los datos también muestran una distribución entre las distintas modalidades de pago utilizadas durante agosto.

El 60% de las operaciones se realizó mediante efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales, mientras que el 40% restante correspondió a tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento.

El predominio de los medios de pago inmediatos convive con una participación significativa del crédito, utilizado por los consumidores como alternativa para afrontar determinadas compras en un contexto de menor capacidad de consumo.

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