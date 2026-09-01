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Más congresos, eventos y turismo: la apuesta de San Juan hacia 2030

San Juan Bureau de Eventos y Convenciones presentó el Plan de Desarrollo del Turismo de Reuniones San Juan 2026–2030. Siete ejes de trabajo para fortalecer la captación de congresos, eventos e incentivos y posicionar a la provincia como un destino de referencia nacional.

San Juan busca dar un nuevo impulso al turismo de reuniones con una hoja de ruta para los próximos cinco años. El San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, junto al sector público y privado, presentó el Plan de Desarrollo del Turismo de Reuniones San Juan 2026–2030, que establece siete ejes para atraer más congresos, eventos y encuentros nacionales e internacionales.

La presentación se realizó en el Chalet Cantoni y contó con la participación del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el vicegobernador Fabián Martin; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; el diputado departamental Juan de la Cruz Córdoba y representantes del sector.

El plan apunta a ordenar las políticas vinculadas al segmento MICE, que comprende reuniones, incentivos, congresos y eventos. Uno de los principales objetivos será captar nuevos encuentros, mejorar las candidaturas de la provincia y generar incentivos para los organizadores.

También se buscará reforzar la promoción del destino mediante la participación en ferias especializadas, una marca propia para el segmento y acciones destinadas a públicos profesionales.

La estrategia contempla además diversificar la oferta, incorporando turismo de incentivos, bodas de destino, turismo deportivo y encuentros relacionados con actividades estratégicas como minería, industria y energía.

Otros ejes estarán vinculados con la conectividad, la capacitación de prestadores, la articulación entre el sector público y privado y el uso de herramientas de inteligencia comercial, innovación y sostenibilidad.

El plan parte de una agenda que la provincia viene desarrollando con eventos científicos, académicos y deportivos.

Entre los antecedentes mencionados aparece el 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, realizado en agosto de 2026, y las próximas sedes del Congreso Argentino de Cuidados Paliativos 2027 y el Congreso Iberoamericano de Acústica FIA 2028.

San Juan también participa en espacios especializados como Meet Up Argentina, donde busca generar contactos y nuevas oportunidades con organizadores profesionales.

El Gobierno provincial destacó que la infraestructura, la conectividad, la seguridad y la posibilidad de combinar congresos con actividades turísticas y productivas son algunos de los atributos que pueden fortalecer al destino.

Venimos creciendo sostenidamente a nivel nacional en turismo de eventos”, sostuvo Guido Romero, quien remarcó que la provincia debe seguir potenciando sus condiciones para recibir encuentros.

Por su parte, Fabián Martin destacó la necesidad de avanzar mediante el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado y sostuvo que San Juan busca posicionarse en distintos espacios nacionales e internacionales.

La meta del plan es que para 2030 San Juan tenga un destino de reuniones más competitivo, profesionalizado y visible, capaz de atraer visitantes durante todo el año y generar movimiento en hoteles, gastronomía, transporte y otros servicios.

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