Dos policías detenidos en distintos operativos y por graves acusaciones

El damnificado advirtió lo ocurrido cuando comenzó a recibir notificaciones de consumos que no había realizado. Al revisar su cuenta, detectó varias compras por un monto que, según las primeras actuaciones, superaba los $100.000.

La investigación permitió establecer que las operaciones se habían realizado en comercios ubicados en las inmediaciones de la comisaría. Uno de los vendedores aportó además que quien había efectuado la compra era un hombre uniformado.

El dato fue clave para avanzar con la revisión de las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes habrían permitido identificar al propio compañero de la víctima como quien realizó las compras.

Con esos elementos, la Justicia ordenó la detención de Gómez, que fue aprehendido dentro de la Comisaría 17ª mientras cumplía funciones.

El efectivo fue desarmado y trasladado a la Comisaría 28ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino.

Otro policía fue detenido por una denuncia de violencia de género

El segundo caso tiene como protagonista al oficial inspector Mauricio Ruarte, integrante de la Unidad Rural N°1 de Caucete, y se originó a partir de una denuncia presentada por su expareja.

El hecho investigado habría ocurrido durante el fin de semana en Rawson. De acuerdo con la investigación, el efectivo habría agredido y amenazado a la mujer y también habría intimidado con su pistola reglamentaria a un hombre que se encontraba junto a ella.

La causa quedó en manos de la UFI CAVIG, a cargo de la fiscal Florencia Pons Belmonte, quien solicitó la detención del uniformado por los presuntos delitos de lesiones y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

La jueza de Garantías Gloria Chicón autorizó la medida y dispuso además procedimientos en el domicilio de Ruarte, en Rawson, y en la dependencia donde prestaba funciones. Fue allí, en la Unidad Rural N°1, donde finalmente se concretó su arresto. Durante el procedimiento también fue secuestrada la pistola 9 milímetros reglamentaria que tenía asignada.

Los expedientes no tienen ninguna conexión entre sí y son investigados de manera independiente. En ambos casos, los policías quedaron a disposición de la Justicia y deberán afrontar las respectivas instancias judiciales para determinar qué ocurrió y las responsabilidades que pudieran corresponder.