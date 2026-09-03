Incendio en Pocito: el fuego empezó en un lugar privado

El fiscal Achem explicó que los investigadores continúan trabajando sobre las pruebas recolectadas luego del incendio. Según señaló, ya se levantaron elementos que podrían ser importantes para avanzar en la causa, aunque por el momento ninguno de los testimonios permite determinar quién habría sido la persona que inició el fuego.

Uno de los principales puntos que surgió de la investigación es que el fuego se habría iniciado dentro de un lugar privado. Sin embargo, todavía no pudo establecerse con precisión cómo se originaron las llamas.

El fiscal indicó que personal de Bomberos calificó el incendio como intencional, es decir, que el fuego habría sido provocado por algún elemento o acción externa.

Sin embargo, esta conclusión no significa todavía que exista una persona identificada como responsable. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer quién pudo haber iniciado el incendio y bajo qué circunstancias.