Messi reapareció luego de anunciar su retiro y sorprendió la escena

Vestido con una chomba a rayas horizontales, bermudas y ojotas, Messi se mostró distendido mientras seguía las actividades desde uno de los laterales de la cancha. A su lado estuvo Antonela, en una escena habitual de la vida familiar de ambos en Florida.

Sin embargo, esta vez la imagen tuvo un significado diferente. Era la primera aparición pública de Messi después de comunicar su retiro de la Selección argentina, por lo que rápidamente captó la atención de los presentes y de quienes difundieron las imágenes.

La despedida de la Selección todavía es una incógnita

Mientras Messi continúa con su vida en Estados Unidos, todavía queda una pregunta abierta: si volverá a vestir la camiseta argentina una última vez para despedirse ante el público.

La AFA trabaja con la posibilidad de que el capitán tenga una despedida durante la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La idea contempla que la Selección juegue dos o tres amistosos en el país. Por ahora, las negociaciones apuntan a Buenos Aires, Córdoba y Rosario como posibles sedes, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el calendario, las ciudades definitivas ni los rivales.

Messi, mientras tanto, continúa enfocado en el Inter Miami. El próximo compromiso del equipo será ante Atlanta United, este sábado desde las 20.30 de Argentina, por una nueva jornada de la MLS.

La gran expectativa estará puesta en saber si el argentino volverá a ponerse la camiseta de la Selección antes del final de su historia con la Albiceleste.