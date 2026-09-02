Control San Juan – Mendoza: cuándo comenzará la obra

El futuro Centro de Control Unificado estará ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40, en el distrito de San José, Las Heras, donde actualmente funciona el puesto del Iscamen. La intervención transformará integralmente el complejo en ambos sentidos de circulación y permitirá coordinar en un único punto los controles que realizan las dos jurisdicciones.

El proyecto permitirá avanzar hacia controles más coordinados, evitando procedimientos sucesivos y reduciendo los tiempos de espera para quienes transitan entre Mendoza y San Juan. Al mismo tiempo, fortalecerá las capacidades de seguridad y protección fitosanitaria en uno de los principales corredores de conexión y movimiento productivo de Cuyo.

La obra contempla nuevos puestos de control, salas de control conjunto, áreas de inspección y desinsectación vehicular, playas diferenciadas para automóviles, ómnibus y transporte pesado, tinglados, sanitarios y dependencias para el personal. También se ejecutarán nuevas calzadas, puentes, retornos, cunetas, badenes y dársenas de desaceleración para ordenar y agilizar el tránsito.

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado, destacó el carácter estratégico de la iniciativa y el compromiso asumido por ambas provincias para avanzar en políticas de seguridad coordinadas. En ese sentido, recordó que "el trabajo conjunto comenzó a consolidarse a partir del compromiso asumido por los gobernadores de Mendoza, San Juan y San Luis en 2024 y que posteriormente se formalizó mediante un convenio específico".

“La seguridad no tiene fronteras” es la premisa que guía este proceso de integración entre las provincias de Cuyo. En este marco, Delgado resaltó que "fortalecer los controles significa generar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos de Mendoza, San Juan y toda la región".

La ministra Mercedes Rus señaló que "la nueva infraestructura permitirá realizar un monitoreo conjunto con personal de ambas provincias y sumar herramientas tecnológicas a los procedimientos". Entre ellas, destacó la posibilidad de incorporar sistemas de biometría que permitan mejorar la identificación de las personas que ingresan y egresan, agilizando los controles y reduciendo detenciones innecesarias.

La inversión total supera los $5.158 millones y será afrontada en partes iguales por Mendoza y San Juan. La evaluación de las propuestas y los procesos administrativos necesarios para avanzar con la adjudicación también serán desarrollados de manera coordinada entre ambas jurisdicciones.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, explicó que el proyecto fue diseñado a partir de las necesidades planteadas por las áreas de seguridad y control fitosanitario. El objetivo es concentrar capacidades, desburocratizar procedimientos y hacer más eficientes los controles sin perder capacidad operativa.

Luego de la apertura de las ofertas, comenzará el análisis de las 10 propuestas presentadas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, si los procesos administrativos avanzan según lo previsto, los trabajos podrían comenzar dentro de los próximos dos o tres meses.

En el sector oeste, correspondiente al ingreso a Mendoza en sentido Norte–Sur, se intervendrán 334 metros cuadrados cubiertos y 85 metros cuadrados semicubiertos, además de 1.001 metros cuadrados de infraestructura vial. Allí se construirán viviendas operativas para personal policial y fitosanitario de San Juan, tres garitas de cobro, sanitarios públicos y una nueva estación de desinsectación vehicular con tres rampas de fumigación.

Este sector también incorporará una cisterna de 60.000 litros de agua potable, además de la remodelación de las viviendas destinadas al personal de Mendoza y la adecuación de las instalaciones existentes. También se realizarán trabajos de reparación estructural y acondicionamiento de los tinglados metálicos.

En el sector este, correspondiente al ingreso a San Juan en sentido Sur–Norte, se ejecutará una intervención vial de 5.190 metros cuadrados que incluirá calzadas de hormigón, puentes, retornos y dársenas. Allí funcionará una Sala de Control Conjunta para agentes policiales y fitosanitarios, junto con tres garitas de cobro, un núcleo sanitario y una nueva estación de desinsectación vehicular.

La intervención también contempla nuevas cisternas, tinglados metálicos y sectores diferenciados para inspección y circulación según el tipo de vehículo. De esta manera, el complejo contará con mejores condiciones para ordenar los controles y acompañar el creciente movimiento de personas y cargas entre ambas provincias.

El proyecto contempla más de 6.000 metros cuadrados de nuevas calzadas de hormigón, playas diferenciadas para autos, ómnibus y transporte pesado y espacios específicos para estacionamiento y maniobra. Estas obras permitirán mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de espera en un corredor estratégico para la región.

La obra también incorpora criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, con la renovación de las redes eléctricas, nuevos tableros, una sala de generadores de emergencia y sistemas de generación mediante paneles fotovoltaicos. A esto se sumará iluminación LED, nueva señalización horizontal y vertical, parquización y medidas destinadas a reducir el impacto del polvo ambiental.

Con la apertura de las ofertas, Mendoza y San Juan avanzan en una obra que representa mucho más que la modernización de un puesto de control. Se trata de una decisión conjunta para fortalecer la seguridad, cuidar la producción, mejorar la circulación y consolidar una región de Cuyo más integrada y preparada para los desafíos del futuro.