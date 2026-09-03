San Juan protagonista en minerales criticos ante inversores

Al momento de definir el estrecho vínculo de los sanjuaninos con la actividad minera y el enorme potencial geológico de la provincia, Orrego expresó que "en San Juan hay una realidad geográfica que nos define. Tenemos la mayor parte de nuestra superficie cubierta con montañas, un 83%. El resto, un 14%, es desierto y solo un 3% es cultivable. Es por eso que, los sanjuaninos, no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo".

También analizó el escenario global y el posicionamiento de la provincia como proveedor de minerales críticos indispensables para la electromovilidad y la inteligencia artificial: "Hoy el mundo mira a Argentina por su potencial minero como proveedor global de alguno de esos minerales críticos como son el cobre y litio. Y no se equivocan. El cobre, además de crítico, es estratégico porque no tiene reemplazo como conductor eléctrico eficiente, pero además presenta dificultades para aumentar las fuentes de abastecimiento al mismo ritmo que su demanda. De los 10 proyectos de cobre más grandes que ofrece Argentina en estado de exploración avanzada, 6 se encuentran en la provincia de San Juan, con proyecciones de inversiones que superan los 30.000 millones de dólares", detalló.

Respecto al orden de las cuentas públicas y los incentivos para captar capitales extranjeros, Orrego resaltó la importancia de la disciplina fiscal, la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los alivios impositivos implementados en San Juan. Subrayó que "hemos demostrado que es posible fortalecer las finanzas públicas sin aumentar la presión tributaria. Estamos entre un lote reducido de provincias que mantiene superávit fiscal en sus cuentas públicas. Hemos acompañado el esfuerzo para recuperar la disciplina fiscal, ordenar la macroeconomía y eliminar el cepo cambiario. Hemos apoyado iniciativas claves, para devolver competitividad y seguridad jurídica a la inversión, como lo fue la sanción del RIGI. Las aplicaciones al RIGI, recibidas por el Gobierno Nacional, muestran también un liderazgo de San Juan, con más de 33.000 millones de dólares anunciados, siendo la provincia con mayor cantidad de RIGIs mineros".

Finalmente, el mandatario resaltó que "la provincia que estamos construyendo, con la minería como un motor principal, va a necesitar infraestructura a la altura de su ambición. Redes de transporte eléctrico, corredores viales y ferroviarios, abastecimiento de agua, vivienda y ordenamiento urbano. Estas no son obras de apoyo, son la condición para que los proyectos existan, y que San Juan y Argentina puedan acompañar la necesidad que el mundo demanda cubrir. Yo tengo una frase de cabecera que la repito siempre, y que vale tanto para las acciones del gobierno como para las del sector privado en especial el minero: 'La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos'. Por eso es clave trabajar en fortalecer la confianza como base del crecimiento".