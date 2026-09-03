Más de 10 mil personas ya se anotaron para ingresar al Poder Judicial

Los interesados todavía tienen tiempo para completar el trámite, que permanecerá habilitado hasta este viernes 4 de septiembre. La inscripción se realiza exclusivamente a través de la página oficial del Poder Judicial y debe completarse desde una computadora, ya que el sistema no permite realizar el trámite desde dispositivos móviles.

Cada aspirante puede elegir una sola circunscripción para rendir y no está permitido anotarse simultáneamente en ambas.

Dónde rendirán los aspirantes

La Corte de Justicia estableció dos sedes según la circunscripción elegida. Quienes se inscribieron para la Primera Circunscripción Judicial deberán realizar las evaluaciones en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, sobre Entre Ríos 33 Sur.

En el caso de la Segunda Circunscripción Judicial, los exámenes se desarrollarán en San José de Jáchal. Para acceder a esta opción, los postulantes deberán acreditar domicilio en Jáchal o Iglesia.

Cinco etapas para llegar al listado final

El concurso contempla distintas instancias eliminatorias. Primero se realizará una prueba de dactilografía y quienes la superen pasarán a una evaluación de ortografía. La tercera etapa será una de las novedades de esta convocatoria: un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado, con contenidos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial.

Después llegará la prueba de conocimientos teóricos y, finalmente, quienes logren superar todas las instancias deberán afrontar una entrevista personal.

Cada etapa funcionará como filtro. Por eso, quienes no alcancen los requisitos establecidos en alguna de ellas quedarán fuera del proceso y no podrán avanzar a la siguiente.

Los aspirantes que completen exitosamente todas las etapas conformarán un listado que tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga por decisión de la Corte de Justicia.

La nómina será utilizada para cubrir futuras vacantes que puedan generarse en el Poder Judicial, por lo que superar el concurso no implica un ingreso inmediato a la institución, sino formar parte del registro habilitado para futuras incorporaciones.

Cómo anotarse y cuáles son los requisitos

El trámite es online y debe realizarse desde una computadora, con el DNI en mano. El formulario permanecerá habilitado hasta el mediodía del viernes.

Entre los requisitos se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Ser argentino.

Acreditar dos años de residencia en San Juan.

Los mayores de 35 años deben acreditar aportes jubilatorios previos.

El micrositio oficial del concurso reúne además el reglamento, la documentación requerida y toda la información sobre las distintas etapas.

Después deberán superar una evaluación de ortografía, para la cual será necesario alcanzar al menos el 70% de respuestas correctas.

Quienes avancen accederán a un curso virtual obligatorio de nueve módulos, con contenidos relacionados con el Derecho y el funcionamiento del Poder Judicial. Será asincrónico y autogestionado.

La cuarta etapa será un examen de conocimientos teóricos de 100 preguntas. Para aprobarlo habrá que responder correctamente al menos 71 y habrá 75 minutos para completarlo. Finalmente, quienes superen todas las instancias deberán afrontar una entrevista personal obligatoria y eliminatoria, destinada a evaluar el perfil de cada postulante.

El antecedente de 2022

La cantidad de inscriptos ya se acerca a la registrada en el último concurso. En 2022 se anotaron 9.956 personas, aunque finalmente solo 541 aspirantes superaron todas las etapas y quedaron en condiciones de ser convocados.

En esta nueva convocatoria, el listado que se conforme tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga por decisión de la Corte de Justicia.

La nómina será utilizada para cubrir futuras vacantes que puedan surgir dentro del Poder Judicial, ya sea por jubilaciones, fallecimientos o la creación de nuevos cargos mediante una ley.