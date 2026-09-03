Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron durante la noche del miércoles a un comercio del barrio CGT, en Chimbas, y concretaron un asalto que quedó registrado por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió cerca de las 21 y generó preocupación entre los vecinos de la zona.
Video: tres encapuchados y armados asaltaron un comercio en Chimbas
El robo ocurrió durante la noche en el barrio CGT. Los sujetos ingresaron encapuchados, amenazaron a quienes estaban en el local y escaparon con distintos elementos.