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Video: tres encapuchados y armados asaltaron un comercio en Chimbas

El robo ocurrió durante la noche en el barrio CGT. Los sujetos ingresaron encapuchados, amenazaron a quienes estaban en el local y escaparon con distintos elementos.

Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron durante la noche del miércoles a un comercio del barrio CGT, en Chimbas, y concretaron un asalto que quedó registrado por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió cerca de las 21 y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Las imágenes, de menos de un minuto, permiten observar cómo los sujetos irrumpen en el local Jesús María, recorren el comercio y amenazan a las personas que se encontraban allí antes de escapar.

En la grabación se observa a los tres delincuentes con el rostro cubierto y portando armas. Una vez dentro del negocio, redujeron mediante amenazas a los damnificados y comenzaron a revisar el lugar en busca de elementos para llevarse.

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El episodio se desarrolló rápidamente. Los sujetos tomaron distintos objetos del comercio y luego abandonaron el local. Cuando los delincuentes se retiraron, una de las mujeres que se encontraba en el lugar salió en busca de ayuda, mientras todavía se vivían momentos de tensión por lo ocurrido.

El asalto volvió a generar inquietud entre los habitantes del barrio CGT, quienes vienen manifestando preocupación por otros hechos de inseguridad registrados en distintos sectores de Chimbas.

En ese contexto, se realizaron reuniones con vecinos para abordar la situación y analizar los episodios que vienen generando preocupación en la zona. Entre los residentes también surgió la versión de que los autores serían menores de edad, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se precisó el monto de lo robado. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán un elemento importante para intentar establecer la identidad de los responsables.

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