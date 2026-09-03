Video: tres encapuchados y armados asaltaron un comercio en Chimbas

El episodio se desarrolló rápidamente. Los sujetos tomaron distintos objetos del comercio y luego abandonaron el local. Cuando los delincuentes se retiraron, una de las mujeres que se encontraba en el lugar salió en busca de ayuda, mientras todavía se vivían momentos de tensión por lo ocurrido.

El asalto volvió a generar inquietud entre los habitantes del barrio CGT, quienes vienen manifestando preocupación por otros hechos de inseguridad registrados en distintos sectores de Chimbas.

En ese contexto, se realizaron reuniones con vecinos para abordar la situación y analizar los episodios que vienen generando preocupación en la zona. Entre los residentes también surgió la versión de que los autores serían menores de edad, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se precisó el monto de lo robado. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán un elemento importante para intentar establecer la identidad de los responsables.