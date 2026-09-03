Desde septiembre: aumento para el personal de servicio doméstico

Con la nueva escala, el personal de tareas generales pasa a cobrar desde septiembre un mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. Para quienes están mensualizados, los pisos son de $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.
Cuánto cobra el personal de casas particulares por hora en septiembre 2026
La nueva escala establece diferentes valores mínimos según la categoría y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro:
• Supervisor/a: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.
• Personal para tareas específicas: $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro.
• Caseros: $4.185,94 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro.
• Personal para tareas generales: $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro.
Los montos son los salarios mínimos establecidos para septiembre. Cuando una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, queda comprendida en aquella que represente la actividad principal que desempeña habitualmente.
Nueva paritaria de casas particulares: cómo son los aumentos hasta diciembre
La Resolución 6/2026 estableció un cronograma de incrementos escalonados para los últimos cinco meses del año. El esquema es el siguiente:
• Agosto: 1,9%.
• Septiembre: 1,8%.
• Octubre: 1,7%.
• Noviembre: 1,6%.
• Diciembre: 1,6%.
Las subas son sucesivas y se calculan sobre las bases salariales determinadas para cada período.
A esto se suma otro componente del acuerdo: la incorporación progresiva al salario básico de la suma no remunerativa correspondiente a agosto. El 25% se incorpora en septiembre, el 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.
Como resultado, las escalas continuarán modificándose. En octubre, el personal de tareas generales tendrá un mínimo de $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro.
En noviembre, esa categoría pasará a $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro.
Para diciembre, los mínimos llegarán a $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro.
Suma de hasta $20.000 para casas particulares: quiénes la cobran
La nueva paritaria también contempla una suma no remunerativa por única vez, que debe abonarse conjuntamente con los salarios correspondientes a agosto.
El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:
• 16 horas semanales o más: $20.000.
• Entre 12 y menos de 16 horas semanales: $11.500.
• Menos de 12 horas semanales: $8.000.
La suma extraordinaria alcanza a todo el personal, tanto con retiro como sin retiro.