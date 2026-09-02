"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > vacunación

San Juan avanza en estrategias para mejorar la cobertura de vacunación

El taller reunió a equipos de salud de distintas provincias para analizar datos territoriales y definir acciones destinadas a mejorar las coberturas de vacunación.

La Casa España fue sede del Taller Regional de Microplanificación en Vacunación, donde equipos de salud de San Juan y de otras provincias trabajaron con información del territorio para definir estrategias que permitan llegar a más personas y mejorar las coberturas.

Durante las dos jornadas participaron referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Ministerio de Salud de la Nación y de los Programas Ampliados de Inmunizaciones de Mendoza, La Rioja, San Luis y San Juan, junto a los equipos de las cinco Zonas Sanitarias de la provincia.

Los equipos analizaron información de cada efector, como las coberturas alcanzadas, la población objetivo, los esquemas atrasados, las características de cada territorio y los recursos disponibles.

Te puede interesar...

A partir de estos datos realizaron un mapeo para identificar dónde se encuentran las personas que aún necesitan vacunarse y planificaron acciones concretas para facilitar el acceso.

Entre las estrategias previstas se encuentran los operativos casa por casa y las acciones de vacunación en escuelas, instituciones y espacios de alta circulación.

El encuentro también permitió trabajar sobre el uso del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVe) en tiempo real, una herramienta que permite realizar un seguimiento más preciso de las personas vacunadas y de quienes aún tienen esquemas pendientes.

Participación de referentes nacionales e internacionales

Durante las dos jornadas estuvieron presentes Aideé Ramírez, consultora internacional de la OPS; Verónica Lucconi Grisolía, de OPS Argentina; Patricia Torrilla, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la Nación; y María Sol Álvarez, también de DiCEI.

Por parte de San Juan participaron la jefa de la División Epidemiología, Liliana Bertoni, y la jefa del Programa de Inmunizaciones, Fernanda Paredes, junto a los equipos de las cinco Zonas Sanitarias.

De esta manera, San Juan continúa incorporando herramientas de planificación que permiten utilizar la información disponible para orientar las estrategias de vacunación y acercarlas a cada comunidad

Temas

Te puede interesar