San Juan avanza en estrategias para mejorar la cobertura de vacunación

A partir de estos datos realizaron un mapeo para identificar dónde se encuentran las personas que aún necesitan vacunarse y planificaron acciones concretas para facilitar el acceso.

Entre las estrategias previstas se encuentran los operativos casa por casa y las acciones de vacunación en escuelas, instituciones y espacios de alta circulación.

El encuentro también permitió trabajar sobre el uso del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVe) en tiempo real, una herramienta que permite realizar un seguimiento más preciso de las personas vacunadas y de quienes aún tienen esquemas pendientes.

Participación de referentes nacionales e internacionales

Durante las dos jornadas estuvieron presentes Aideé Ramírez, consultora internacional de la OPS; Verónica Lucconi Grisolía, de OPS Argentina; Patricia Torrilla, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la Nación; y María Sol Álvarez, también de DiCEI.

Por parte de San Juan participaron la jefa de la División Epidemiología, Liliana Bertoni, y la jefa del Programa de Inmunizaciones, Fernanda Paredes, junto a los equipos de las cinco Zonas Sanitarias.

De esta manera, San Juan continúa incorporando herramientas de planificación que permiten utilizar la información disponible para orientar las estrategias de vacunación y acercarlas a cada comunidad