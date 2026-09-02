San Juan busca alternativas en logísticas y fortalece vínculos con Santa Fe

“Estamos muy contentos de poder visitar estas instalaciones, porque significa avanzar en un plan estratégico que involucra el análisis integral de la logística multimodal que la producción de San Juan requiere en el futuro”, señaló Gustavo Fernández.

El ministro destacó además que durante la reunión se transmitió el mensaje del gobernador Marcelo Orrego de continuar fortaleciendo los vínculos institucionales con otras provincias para impulsar el crecimiento de la matriz productiva sanjuanina.

Fernández remarcó que el crecimiento de los distintos sectores productivos de San Juan, y particularmente de la minería, demanda una planificación logística de largo plazo y una mayor articulación con los puertos argentinos.

“El desarrollo de los distintos sectores productivos, y en particular de la minería, necesita de esta mirada estratégica y requiere fortalecer la logística por puertos argentinos”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la visita a Rosario representa una oportunidad para conocer de cerca el funcionamiento de uno de los principales puntos logísticos del país y analizar de qué manera esa experiencia puede complementarse con las necesidades de San Juan.

“Para nosotros esta es una oportunidad importantísima para vivir de cerca lo que está haciendo Rosario y lo que hace la provincia de Santa Fe en general, para complementar esas acciones con lo que precisa el San Juan del futuro en el que venimos trabajando junto al gobernador Marcelo Orrego”, concluyó el ministro.

La participación sanjuanina en el encuentro se enmarca así en una estrategia orientada a fortalecer los vínculos con otras provincias, mejorar las condiciones logísticas y acompañar el crecimiento de una matriz productiva cada vez más diversificada y con mayor proyección exportadora.