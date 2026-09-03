El patentamientos de motos en San Juan creció 58,3% en lo que va del año

En el acumulado anual, Argentina llegó a 586.650 patentamientos, con una suba del 41,2% frente a las 415.509 unidades registradas entre enero y agosto de 2025. San Juan, con su crecimiento acumulado del 58,3%, se ubicó así por encima de la evolución del mercado nacional.

Agosto tuvo una leve baja respecto de julio

Aunque el crecimiento interanual fue marcado, agosto mostró una pequeña diferencia respecto del mes anterior. En julio se habían patentado 1.171 motos, mientras que en agosto fueron 1.166. La variación mensual fue negativa en apenas 0,4%.

La comparación importante aparece al mirar un año hacia atrás: en agosto de 2025 se habían registrado 820 unidades, por lo que este año hubo 346 patentamientos más. La provincia representó además el 1,6% de los patentamientos nacionales durante agosto y acumula una participación del 1,8% en lo que va del año.

Los números reflejan una tendencia que el sector ya venía observando en San Juan. En una consulta realizada por este diario el mes pasado, Fernando Lucero, delegado de ACARA Motos en la provincia, había explicado que uno de los factores que impulsan las ventas es que los precios de determinados modelos se mantuvieron relativamente estables.

“El precio de la moto no ha variado prácticamente desde hace un año, inclusive hay modelos que han bajado de precio”, había señalado.

A eso se suma la recomposición de algunos ingresos, la financiación y una característica que se refleja especialmente en los patentamientos: las motos de baja cilindrada concentran buena parte del mercado.

Según el análisis del sector, para muchas personas una 110 cc representa una alternativa para trasladarse diariamente, mientras que para otros se convirtió directamente en una herramienta de trabajo, especialmente entre quienes realizan tareas vinculadas a aplicaciones.

Una compra que también está ligada al bolsillo

El crecimiento del mercado no necesariamente significa que los consumidores estén accediendo a motos de mayor valor. Por el contrario, el volumen continúa concentrándose en los modelos más económicos.

La posibilidad de entregar una parte del dinero y financiar el resto también aparece como un factor que facilita la compra. En ese escenario, la moto se posiciona como una alternativa frente al costo de mantener un automóvil y a los gastos cotidianos de movilidad.

Lucero había resumido esa transformación con una comparación concreta: “Hace varios años atrás necesitabas cinco sueldos de un empleado de comercio para acceder a una moto 110. Hoy actualmente el sueldo de un empleado de comercio es prácticamente el valor de una moto 110”.

Los datos de agosto muestran que, pese a la mínima baja mensual, el mercado sanjuanino mantiene una expansión muy superior a la que registraba un año atrás.

Con cuatro meses todavía por delante, San Juan ya superó las 10.500 motos patentadas en 2026, mientras el mercado nacional también atraviesa uno de sus períodos de mayor crecimiento de los últimos años.