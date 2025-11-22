Tercera noche de la FNS 2025: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Soledad Pastorutti: 00:10

Nicki Nicole: 01:35

Emanero: 02:50

Antes del número central, desde las 21:30 habrá artistas locales que abrirán la previa hasta la medianoche.

“San Juan, mi tierra querida”, en el Velódromo

A las 21, el Velódromo Vicente Chancay pondrá nuevamente en escena el espectáculo “San Juan, mi tierra querida”, una puesta con más de 300 artistas que ya fue ovacionada en las dos primeras noches. La obra celebra la identidad provincial con música, danza y un despliegue visual que conquistó al público.

La Feria: música, gastronomía y cultura hasta las 3

Desde las 20 hasta las 3, la Feria ofrecerá una amplia propuesta artística y gastronómica. Más de 40 músicos sanjuaninos se presentarán en los tres escenarios distribuidos en el predio.

Escenario La Peña

Lautaro Ortiz, Edu Desimone, ADN Folk Fusión, Nano Rodríguez, Mateo Pintor, La Jodda, Caile, Ángeles Domínguez, Manyines De Cuyo, Es La Que Va, La Oveja Negra y Los García, Ta Feroz y Palo Santto.

Escenario Energético

Quimeras, La Vip de Nápoles, Para Fernalia, Genética 3, Tributo a Sumo (por Cuadros Colgados), Juana Sonora, Vainilla, Escarlata, Nacho & Los Cheddar, Willy Herrera Trío, Lank, Corazón Guerrero y Huaykil.

Escenario Clásico

Alexis Morales, Diego Villegas y su Conjunto, Florencia Tommasini, Walter Vilches, El Duende de la Guitarra, Canciones Argentinas, Triunfadores Iracundos por Siempre, La Gente, Gabriela Zunino, Los Arrieros Huaqueños, Tesla Jazz, Claudio Lucero Dúo y Grito Andino.

Entradas: precios, descuentos y accesos

Las entradas pueden adquirirse en boleterías de 18 a 3. Los valores son:

Feria + show del Velódromo: $5.000

Estadio del Bicentenario: Popular Norte y Sur: $10.000 Campo (de pie): $25.000 Platea alta: $30.000 Platea baja numerada: $35.000



Todas las entradas incluyen acceso a la Feria, el Velódromo y el Estadio.

Beneficios:

Jubilados: 50% de descuento si no retiraron pase gratuito.

Personas con discapacidad: entrada gratuita presentando carnet.

Banco San Juan: 3 cuotas sin interés con Visa o Mastercard (máx. 5 entradas).

Menores de 6 años: gratis en Feria y Velódromo (no en el Estadio).

Transporte gratis: 100 colectivos para llegar

Este sábado vuelve a funcionar el operativo especial de la RedTulum con 100 unidades gratuitas hacia el predio.

El servicio funcionará de 18 a 22 hacia el Estadio y desde las 19 hasta que termine el último show en el regreso.

Puntos de partida según grupo:

Grupo Magenta (Capital y Rivadavia): Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida y Marquesado.

Grupo Verde (Chimbas y Albardón): Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas, Plaza de Albardón.

Grupo Cian (Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio): Santa Lucía, Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete y plazas principales.

Grupo Amarillo (Rawson, Pocito, Sarmiento): Villa Krause, Pocito, Carpintería, La Rinconada, Media Agua y Los Berros.

Accesos y estacionamiento

Los ingresos habilitados en vehículo serán:

General Acha antes de Calle 7 (lado Este del Velódromo)

Calle 7 entre Ruta 40 y Acha (Sur del Velódromo)

El estacionamiento será gratuito, con capacidad para 6.000 vehículos, iluminación adecuada y monitoreo por cámaras.

Zona de taxis

Habrá un corredor exclusivo en puerta 7 del Estadio, con circulación ordenada para ascenso y descenso de pasajeros. El ingreso será por colectora Este y calle 8; la salida, al finalizar cada jornada, será por colectora Este y calle 7.

Inclusión y accesibilidad

Personas con discapacidad: acceso gratuito a Feria y Velódromo.

Espacios reservados: 108 lugares en el Velódromo, 24 en el Estadio y 100 espacios en populares para distintas discapacidades.

Acceso al Estadio solo con pase previamente retirado.

Elección de la Emprendedora del Sol

Este sábado también será la coronación de la Emprendedora del Sol 2025, con presencia del gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales. Las participantes subirán al escenario mayor antes del cierre artístico.

Espacio para “niños encontrados”

Por la afluencia masiva, se habilitó un sector especial para niños extraviados. Está ubicado junto al ingreso de medios y la entrada al Velódromo, señalizado con un cartel rosa “Niños encontrados”, sillones y un policía de civil encargado de contener a los menores hasta reencontrarlos con sus familias.