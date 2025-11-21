Primera noche de la FNS a pura música: talentos, cuarteto y voces locales
La primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol llenó el Estadio del Bicentenario con miles de personas que disfrutaron una noche cuartetera encabezada por artistas locales y bandas nacionales.
La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 convirtió al Estadio del Bicentenario en una verdadera pista de baile donde más de 20 mil personas desafiaron el viento para vivir una jornada repleta de energía, música y emoción.
Aunque al principio las ráfagas complicaron el panorama, el show siguió adelante con medidas de seguridad, y el público respondió con un marco imponente. Desde temprano, la organización confirmó que la jornada cuartetera agotó todas sus entradas físicas, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los sanjuaninos.
A pesar del viento que se registró durante las primeras horas de la noche, miles de personas se acercaron al predio para vivir la apertura musical del encuentro provincial. La conducción estuvo a cargo de los periodistas Gustavo Toledano, Marcela Podda y Pascual Recabarren, quienes dieron la bienvenida al público poco después de las 22:30.
La banda sanjuanina Pijama Party fue la encargada de iniciar el espectáculo con un repertorio festivo. El clima dentro del estadio era de pura expectativa y fiesta. A pesar del viento exterior, adentro la energía era total.
Luego fue el turno de dos artistas locales que tuvieron su paso por La Voz Argentina: William Heredia, que interpretó una balada de Cristian Castro, y Eduardo Desimone, que presentó una versión cuartetera de un clásico de Rodrigo. Ambos antecedieron sus presentaciones con un resumen audiovisual de su participación en el certamen televisivo.
La previa de los números nacionales quedó en manos de Omega, cuya actuación preparó el ambiente para las bandas principales.
Según la grilla programada para el jueves 20 de noviembre, Sabroso subió al escenario a las 00:20, el público respondió con un estallido de euforia cuando sonó “Bella Idiota”, el primer clásico de la noche de ellos. Luego llegó “Si esta casa hablara” y una filmación en vivo del lider de la banda para las redes.
La noche cuartetera y el escenario principal, continuó con la presentación de La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo. Para el cierre, Q’ Lokura, con un show que mantuvo al público bailando hasta el final de la jornada.
La presencia de voces sanjuaninas continuará en los próximos días del evento. Para el viernes 21 está prevista la participación de Walter Vilches y Mateo Pintor, mientras que el sábado 22 regresará al escenario Jaime Muñoz, quien formará parte del cierre artístico del fin de semana.