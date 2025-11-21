Primera noche de la FNS a pura música: talentos, cuarteto y voces locales

image

La banda sanjuanina Pijama Party fue la encargada de iniciar el espectáculo con un repertorio festivo. El clima dentro del estadio era de pura expectativa y fiesta. A pesar del viento exterior, adentro la energía era total.

image

Luego fue el turno de dos artistas locales que tuvieron su paso por La Voz Argentina: William Heredia, que interpretó una balada de Cristian Castro, y Eduardo Desimone, que presentó una versión cuartetera de un clásico de Rodrigo. Ambos antecedieron sus presentaciones con un resumen audiovisual de su participación en el certamen televisivo.

image

La previa de los números nacionales quedó en manos de Omega, cuya actuación preparó el ambiente para las bandas principales.

image

Según la grilla programada para el jueves 20 de noviembre, Sabroso subió al escenario a las 00:20, el público respondió con un estallido de euforia cuando sonó “Bella Idiota”, el primer clásico de la noche de ellos. Luego llegó “Si esta casa hablara” y una filmación en vivo del lider de la banda para las redes.

image

La noche cuartetera y el escenario principal, continuó con la presentación de La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo. Para el cierre, Q’ Lokura, con un show que mantuvo al público bailando hasta el final de la jornada.

La presencia de voces sanjuaninas continuará en los próximos días del evento. Para el viernes 21 está prevista la participación de Walter Vilches y Mateo Pintor, mientras que el sábado 22 regresará al escenario Jaime Muñoz, quien formará parte del cierre artístico del fin de semana.