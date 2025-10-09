El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los nuevos montos de las multas por infracciones de tránsito vigentes durante octubre de 2025. Los valores se actualizan mensualmente en función del costo de la Unidad Fija (UF), que este mes asciende a $1.703.
Multas de tránsito: manejar sin licencia puede costar más de $425 mil
