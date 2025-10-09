"
Multas de tránsito: manejar sin licencia puede costar más de $425 mil

El Juzgado de Faltas actualizó los valores de las infracciones viales correspondientes a octubre de 2025. Las sanciones se calculan en base a la Unidad Fija, que actualmente equivale a $1.703.

El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los nuevos montos de las multas por infracciones de tránsito vigentes durante octubre de 2025. Los valores se actualizan mensualmente en función del costo de la Unidad Fija (UF), que este mes asciende a $1.703.

Entre las principales infracciones se destacan:

  • Falta de licencia de conducir: desde $170.300 para motos hasta $510.900 para camiones o transporte público.

  • Conducir en estado de ebriedad: entre $255.450 y $510.900, según el tipo de vehículo.

  • Negarse al control de alcoholemia: $255.450.

  • Falta de RTO: $425.750.

  • Cruzar semáforo en rojo o circular en contramano: $425.750.

  • Usar el celular al conducir o estacionar en doble fila: $85.150.

  • No usar casco o cinturón de seguridad: $255.450.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que cumplir con las normas viales es una responsabilidad compartida que busca garantizar la seguridad de todos los sanjuaninos. Estas sanciones, remarcaron, apuntan a generar conciencia sobre la importancia de una conducción prudente y respetuosa en la vía pública.

