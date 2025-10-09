Multas de tránsito: manejar sin licencia puede costar más de $425 mil

Entre las principales infracciones se destacan:

Falta de licencia de conducir: desde $170.300 para motos hasta $510.900 para camiones o transporte público.

Conducir en estado de ebriedad: entre $255.450 y $510.900, según el tipo de vehículo.

Negarse al control de alcoholemia: $255.450.

Falta de RTO: $425.750.

Cruzar semáforo en rojo o circular en contramano: $425.750.

Usar el celular al conducir o estacionar en doble fila: $85.150.

No usar casco o cinturón de seguridad: $255.450.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que cumplir con las normas viales es una responsabilidad compartida que busca garantizar la seguridad de todos los sanjuaninos. Estas sanciones, remarcaron, apuntan a generar conciencia sobre la importancia de una conducción prudente y respetuosa en la vía pública.