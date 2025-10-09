"
Sarmiento marca un antes y un después con su primera cirugía laparoscópica

El Hospital Ventura Lloveras realizó por primera vez una intervención laparoscópica, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados.

El sistema de salud pública sanjuanino sumó un nuevo hito en el departamento Sarmiento. Por primera vez, el Hospital Ventura Lloveras llevó a cabo una cirugía laparoscópica, procedimiento que representa un salto tecnológico y médico en la atención de los vecinos del sur provincial.

El hecho tuvo lugar este miércoles 8 de octubre, en el marco del Plan de Cirugías Periféricas, con la realización de cinco intervenciones, entre ellas una colecistectomía laparoscópica a una paciente de 21 años oriunda de Cochagual.

El objetivo del programa es fortalecer la accesibilidad y equidad en la atención sanitaria, evitando derivaciones a centros de mayor complejidad y garantizando que los pacientes puedan operarse en su propio departamento.

Gracias a esta política, las cirugías en hospitales departamentales se incrementaron de 96 en 2023 a 245 en lo que va de 2025, con la meta de alcanzar las 400 antes de fin de año.

El logro fue posible gracias al trabajo conjunto del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez, y los equipos técnicos de la Secretaría de Medicina Preventiva y la Dirección de Prestaciones Periféricas.

El equipo médico del Ventura Lloveras —integrado por los doctores Darío Mercado, Rodrigo Pereto, Juan Manuel García y un grupo de instrumentadoras y enfermeras— destacó los beneficios del nuevo equipamiento: menor dolor postoperatorio, menor tiempo de internación y menos complicaciones, además de evitar traslados innecesarios.

En los últimos meses, el hospital ha fortalecido su infraestructura y su plantel profesional con la incorporación de especialistas en neurología, pediatría, psiquiatría e internismo, junto con mejoras edilicias, nuevas luminarias, aire acondicionado, redes de quirófano renovadas y equipamiento de última generación, como una torre laparoscópica Karl Storz y un arco en C.

El Hospital Ventura Lloveras se consolida así como un centro de referencia para el sur provincial, reafirmando el compromiso del sistema de salud pública con la atención de calidad y la justicia sanitaria para todos los sanjuaninos.

