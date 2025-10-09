"
Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 10 de octubre

Con motivo del traslado del feriado nacional por el Día de la Raza, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó cómo funcionarán los servicios este viernes. Se priorizará el mantenimiento del orden urbano y la prestación de los servicios esenciales.

Este viernes 10 de octubre, y debido al traslado del feriado nacional correspondiente al Día de la Raza, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el esquema de funcionamiento de los distintos servicios municipales durante la jornada.

Desde el municipio destacaron que se garantizará la prestación de los servicios esenciales y el orden en el espacio público, mientras que algunas dependencias trabajarán con guardias mínimas.

A continuación, el detalle de cómo funcionarán los servicios durante el feriado:

  • Recolección de residuos: servicio normal.

  • Servicio de Emergencia Municipal: guardias mínimas.

  • Eco SEM (Sistema de Estacionamiento Medido): sin actividad.

  • Monitores Urbanos y Playa de Remoción: guardias mínimas.

  • Feria y Mercado de Abasto: atención normal el viernes 10; sin actividad el lunes 13.

  • Servicio Fúnebre Municipal: actividad normal.

  • Cementerio Municipal: abierto de 8:00 a 20:00.

Desde el área de Servicios Municipales recordaron a los vecinos que, pese al feriado, se mantendrán las tareas básicas de limpieza y recolección de residuos para garantizar el funcionamiento urbano habitual.

