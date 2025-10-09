Todos los detalles del simulacro simultáneo de sismo en las escuelas

“Este simulacro es una herramienta pedagógica, preventiva y comunitaria. No se trata solo de evacuar, sino de aprender a protegernos, actuar con conciencia y reducir riesgos en una situación real de emergencia”, explicó Lueje.

El Plan “Escuelas Preparadas” comenzó con la capacitación presencial —teórica y práctica— de más de 3.000 docentes y no docentes, a cargo del personal de Protección Civil. Las jornadas incluyeron formación en prevención sísmica, entrega de material didáctico específico, y la elaboración de Planes de Evacuación Escolar, que fueron evaluados y aprobados por equipos técnicos.

La actividad del 13 de octubre se enmarca en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, promovido por la ONU para concientizar sobre la importancia de minimizar riesgos ante fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o incendios.

Cómo será el simulacro

El simulacro se realizará dentro de cada establecimiento educativo, en los siguientes horarios, según el turno:

10:00 – Turno mañana

12:00 – Interturno

16:00 – Turno tarde

18:00 – Turno vespertino

21:00 – Turno nocturno

El procedimiento simulará un evento sísmico, e incluirá los siguientes pasos:

Señal de inicio de “sismo”.

Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos.

Orden de evacuación hacia la zona segura (en edificios donde esté en el exterior, se detendrá en la puerta principal).

Control de asistencia de alumnos y personal.

Revisión edilicia.

Retorno a las aulas tras verificación de seguridad.

Cada establecimiento deberá designar coordinadores para supervisar el simulacro y completar dos formularios: uno para el COE (Centro Operativo de Emergencia) y otro de autoevaluación del Plan de Evacuación.

“Desde Protección Civil, nuestro objetivo es unificar criterios y estandarizar procedimientos de evacuación que luego se extenderán a todos los edificios públicos de la provincia”, sostuvo Carlos Heredia.

Las autoridades destacaron la importancia de evitar alarmas o especulaciones infundadas durante el desarrollo del simulacro, y recordaron que se trata de una instancia de aprendizaje clave para fomentar una cultura de la prevención sísmica en una de las provincias con mayor actividad sísmica del país. Además, destacar que será instancias hacia adentro de los establecimientos.