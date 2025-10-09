"
Todos los detalles del simulacro simultáneo de sismo en las escuelas

En una actividad sin precedentes, más de 1200 escuelas participarán de esta evauación enmarcada en el Plan Provincial de "Escuelas Preparadas. Será este 13 de octubre, en diferentes turnos.

En un operativo sin precedentes en la historia educativa de San Juan, el próximo lunes 13 de octubre se llevará a cabo el Primer Simulacro Provincial y Simultáneo de Evacuación Escolar. La actividad, enmarcada en el Plan Provincial “Escuelas Preparadas”, busca fortalecer la preparación ante emergencias en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades. En total, serán 594 edificios, con un total de 1249 escuelas.

La propuesta surge del convenio firmado en abril entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, y será supervisada por el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM).

En conferencia de prensa, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia, brindaron detalles del operativo, que contempla simulacros simultáneos en 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios escolares de toda la provincia.

“Este simulacro es una herramienta pedagógica, preventiva y comunitaria. No se trata solo de evacuar, sino de aprender a protegernos, actuar con conciencia y reducir riesgos en una situación real de emergencia”, explicó Lueje.

El Plan “Escuelas Preparadas” comenzó con la capacitación presencial —teórica y práctica— de más de 3.000 docentes y no docentes, a cargo del personal de Protección Civil. Las jornadas incluyeron formación en prevención sísmica, entrega de material didáctico específico, y la elaboración de Planes de Evacuación Escolar, que fueron evaluados y aprobados por equipos técnicos.

La actividad del 13 de octubre se enmarca en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, promovido por la ONU para concientizar sobre la importancia de minimizar riesgos ante fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o incendios.

Cómo será el simulacro

El simulacro se realizará dentro de cada establecimiento educativo, en los siguientes horarios, según el turno:

  • 10:00 – Turno mañana

  • 12:00 – Interturno

  • 16:00 – Turno tarde

  • 18:00 – Turno vespertino

  • 21:00 – Turno nocturno

El procedimiento simulará un evento sísmico, e incluirá los siguientes pasos:

  • Señal de inicio de “sismo”.

  • Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos.

  • Orden de evacuación hacia la zona segura (en edificios donde esté en el exterior, se detendrá en la puerta principal).

  • Control de asistencia de alumnos y personal.

  • Revisión edilicia.

  • Retorno a las aulas tras verificación de seguridad.

Cada establecimiento deberá designar coordinadores para supervisar el simulacro y completar dos formularios: uno para el COE (Centro Operativo de Emergencia) y otro de autoevaluación del Plan de Evacuación.

“Desde Protección Civil, nuestro objetivo es unificar criterios y estandarizar procedimientos de evacuación que luego se extenderán a todos los edificios públicos de la provincia”, sostuvo Carlos Heredia.

Las autoridades destacaron la importancia de evitar alarmas o especulaciones infundadas durante el desarrollo del simulacro, y recordaron que se trata de una instancia de aprendizaje clave para fomentar una cultura de la prevención sísmica en una de las provincias con mayor actividad sísmica del país. Además, destacar que será instancias hacia adentro de los establecimientos.

