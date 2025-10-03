El voto en la República Argentina es universal, obligatorio y secreto. Tanto que el Código Nacional Electoral (CNE) prohíbe sacarse una foto con la boleta, algo que muchas personas ignoraron durante las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado, y que ahora la Justicia Federal intentará evitar imponiendo multas de hasta $ 77.000.
Sancionarán con multas de $77.000 a quienes se saquen una foto con su voto
En un intento por cuidar el estreno de la boleta única de papel, la Justicia electoral impondrá las multas a los que traten de sumarse a la campaña viral.