La respuesta de Scaloni sobre la presencia de Messi ante Venezuela

"La primera idea es seguir jugando como un equipo. El tema de la lista, como dije y voy a seguir diciendo, no será hasta el final que vamos a decidir. Es verdad que tenemos bastantes cupos ocupados o que estamos pasados de jugadores de la lista, que teóricamente sería de 26. Pero eso es lo bueno. Así que se lo tendrán que ir ganando en estos partidos, que son importantes, con esta camiseta. La idea es que al que le toque jugar pueda demostrar que está. A un montón conocemos, a otros tantos no, por lo que a los que no conocemos esperemos darles algunos minutos o muchos minutos para que puedan demostrar", afirmó el DT campeón del mundo sobre los partidos venideros.

Además, Scaloni, que reconoció que en la Fecha FIFA de junio "cree que van a jugar por allá", por cercanía, dijo que "en marzo todavía no sabe qué va a pasar", por lo que "están pendientes de esa Fecha FIFA", y se refirió al presente de la Sub 20 en el Mundial de la categoría: "A la Sub 20 la hemos visto y estamos contentos por el desempeño de los chicos. Más allá del resultado, porque sabemos que en estas categorías sí está bueno ganar, pero es importante ver el desarrollo y cómo juegan estos chicos para el futuro de la Selección".

"Estamos contentos con todos, muchos han venido, han entrenado casi todos. Seguramente tendrán la chance de jugar con la Mayor seguro, porque tienen nivel y el entrenador, si soy yo, le dará la oportunidad de demostrar lo que vienen haciendo en la Sub 20. Contento, esperemos que siga así y valoramos todo lo que se ve, no solo el resultado", concluyó.

El 1x1 de Scaloni

Dibu Martínez: "Emiliano está en condiciones de jugar. Ha hecho un trabajo diferenciado, también ha entrenado con Martín (Tocalli) en algunos momentos y está disponible. Ya veremos si jugará, pero sí está disponible"

Marcos Acula: "En el caso de Marcos, preferimos no arriesgarlo. Está haciendo un trabajo diferenciado completo. Entrena al margen porque ha venido con un problema y no queremos arriesgarlo. Ya veremos para el segundo partido si está en condiciones. Estos son partidos para ver jugadores, pero en ningún momento arriesgar a ninguno. Eso es lo que vamos a hacer, así que en principio el primer partido no y el segundo ya veremos"

Julián Álvarez: "Julián, como siempre, es un chico bastante regular en su rendimiento, más allá de hacer o no gol, tiene un rendimiento parejo. Es un jugador de equipo, que todo entrenador quiere. No sorprende su inicio y creo que todavía puede dar mucho más"

Lautaro Rivero: "Por eso mismo lo trajimos, porque está dando buenas sensaciones. Por suerte esta semana hemos podido entrenar conceptos, al jugarse el viernes el partido y tener casi dos entrenamientos completos. Pudimos hacer algunas cosas defensivas y estamos contentos con él, porque creemos que tiene una proyección muy buena, en River lo está haciendo muy bien. Y tendrá minutos seguramente en esta doble fecha, ya veremos si en el primer partido o en el segundo, pero la idea es que juegue y pueda aportar y seguir viéndolo"

Franco Mastantuono: "De Franco, creo que su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien, le están dando minutos y él los está sabiendo aprovechar. Siempre digo lo mismo: es un chico joven y hay que llevarlo de la manera que creo que está llevándolo su club y nosotros lo mismo. Si creemos que tiene que jugar, lo hará. Por suerte está bien, con ganas, y alguno de los dos partidos juegue y por qué no los dos. Pero estamos contentos sobre cómo está llevando su proyección. No nos olvidemos de la edad que tiene"

Rodrigo De Paul: "No me pongo a ver lo que dice la prensa o la gente de él, solo me fijo en lo que puede darnos a nosotros y por eso está acá. Lo conozco muy bien y creo que a nosotros nos puede aportar. El resto, cada uno tiene su opinión"

Ángel Di María: "De Ángel (Di María) ya lo dije: lo único que está haciendo es jerarquizar el fútbol argentino, le está dando muchísimas alegrías a Central. Y creo que la etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera, es evidente, y creo que la ha cerrado de una manera maravillosa. Si yo fuera Di María, la habría cerrado así, y es algo que tenemos que dejarlo ahí. Si algún día se le ocurre, ya veremos, pero creo que no va a pasar por lo que más o menos sé. Pero muy contento, porque lo apreciamos un montón y merece todo lo que está pasando"

Aníbal Moreno y José López: "A Aníbal lo conozco un poco más que a José porque lo he tenido en la Sub 20 por un tiempo bastante importante. Siempre fue más un 8 que un 5, pero ahora está cumpliendo hace tiempo una buena labor de contención y lo está haciendo muy bien. Le tenemos que dar la oportunidad para demostrar. Lo apreciamos un montón, es un gran pibe. Y José ha dado un paso todavía importante para adelante después de haber sido convocado: llevaba una temporada muy buena, pero ahora creo que incluso se ha dado cuenta de que es bueno, de que puede jugar bien y que tiene cosas interesantes y es lo que le hacemos entender. Que juega bien y que se lo crea. Es importante. Nos puede ser de mucha ayuda y es otro jugador que gozará de minutos y se siente poco a poco parte de la Selección, y es lo que necesitamos de él"

El nivel en los entrenamientos: "Están viendo a los mejores jugadores del fútbol argentino, a los mejores argentinos, y muchos son de los mejores del mundo. Como se sorprenden ustedes, nosotros también disfrutamos de ver en espacios así cortos, donde ellos sacan la diferencia. Pudieron disfrutar de algo lindo y nosotros igual, hablamos poco y miramos mucho. Es lindo para ver"

¿Alguna recomendación para Vizcarrondo?: "No le recomendaría nada. Que haga su camino. No creo que sea correcto que yo le pueda recomendar algo. Con todo respeto, ha tenido una trayectoria como jugador en la cual no merece que yo tenga que decirle qué hacer. Que haga su camino, lo que cree conveniente para Venezuela y piense en el equipo. Lo otro ya no dependerá de él. Contento porque es un jugador reconocido, con una persona que lo quiere mucho la gente de Venezuela y ojalá le vaya bien"

El retiro de Jordi Alba (y Busquets): "Sergio Busquets ha sido muy importante para Leo, para Barcelona y para el mundo del fútbol. Pocos mediocentros o cincos como él hay en el fútbol. Y Jordi creo ha marcado una época con Leo, esas trepadas por la izquierda, que todos sabían que la pelota iba a ir por ahí, que iba a tirar el centro y que Leo iba a hacer el gol. Y era inmarcable, hasta el día de hoy. Eso es lo lindo del fútbol: saber que lo van a hacer, pero no cuándo, el momento. Tienen un timing especial los dos, que era imposible. Ya lo ha dicho Leo, que quién le va a dar los pases ahora. No es fácil tener ese timing para que otro haga el gol y se va uno de los mejores laterales izquierdos extremos de los últimos tiempos. Les envío un saludo. Entran en una nueva etapa de su vida".