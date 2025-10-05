El proyecto de ley impulsado en Mendoza para imponer multas de hasta dos millones de pesos a los padres de niños y adolescentes que realicen actos de bullying generó un fuerte debate jurídico. En San Juan, el abogado y constitucionalista Marcelo Arancibia cuestionó duramente la medida y advirtió que, de aprobarse, podría ser declarada inconstitucional.
Qué dice un constitucionalista sobre las multas a los padres por bullying escolar
