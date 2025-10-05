Qué dice un constitucionalista sobre las multas a los padres por bullying escolar

“Es un retroceso. El Estado se tiene que preocupar por prevenir que no haya bullying en las escuelas”, afirmó Arancibia, quien señaló que el enfoque punitivo es un error. “Cuando esto existe, y estamos advirtiendo que es un hecho muy común, el Estado debe tener una guía de trabajo para resolver estos temas. Los chicos que cometen bullying necesitan acompañamiento psicológico y pedagógico, no sanciones económicas”, sostuvo.

El abogado recordó además que en la propia provincia de Mendoza hay fallos judiciales que condenaron al Estado provincial por no tener políticas de prevención del acoso escolar. En ese contexto, consideró que castigar económicamente a las familias “no resuelve el problema de fondo”.