Simuló ser cliente, robó un fernet y jamón crudo, y terminó detenido en 25 de Mayo

El hecho ocurrió en un comercio de Albardón. El sospechoso, identificado gracias a un video viral, tenía pedido de captura vigente de la UFI Cavig por una causa de violencia de género.

El pasado 13 de septiembre, el propietario de un kiosco ubicado en calle Arenales, en el departamento Albardón, fue víctima de un robo cometido por un hombre que fingió ser cliente. Según informaron fuentes policiales, el sujeto pidió mercadería y, en un descuido, se dio a la fuga llevándose un fernet y jamón crudo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, y el video comenzó a circular en redes sociales. Gracias a esas imágenes, un vecino logró identificar al presunto autor, de apellido Cabañez.

Tras distintas averiguaciones, los efectivos de la Comisaría 18ª de Albardón establecieron que el sospechoso se encontraba residiendo en una vivienda del departamento 25 de Mayo. Con orden judicial, se dirigieron al domicilio señalado, donde el hombre intentó escapar y golpeó a una oficial de policía. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Comisaría 32ª, quedando a disposición del fuero de Flagrancia por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

Una vez cumplidos los requisitos legales, se comprobó además que Cabañez tenía un pedido de captura vigente de la UFI Cavig, por una causa vinculada a violencia de género.

