El pasado 13 de septiembre, el propietario de un kiosco ubicado en calle Arenales, en el departamento Albardón, fue víctima de un robo cometido por un hombre que fingió ser cliente. Según informaron fuentes policiales, el sujeto pidió mercadería y, en un descuido, se dio a la fuga llevándose un fernet y jamón crudo.
Simuló ser cliente, robó un fernet y jamón crudo, y terminó detenido en 25 de Mayo
El hecho ocurrió en un comercio de Albardón. El sospechoso, identificado gracias a un video viral, tenía pedido de captura vigente de la UFI Cavig por una causa de violencia de género.