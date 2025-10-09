Simuló ser cliente, robó un fernet y jamón crudo, y terminó detenido en 25 de Mayo

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, y el video comenzó a circular en redes sociales. Gracias a esas imágenes, un vecino logró identificar al presunto autor, de apellido Cabañez.

Tras distintas averiguaciones, los efectivos de la Comisaría 18ª de Albardón establecieron que el sospechoso se encontraba residiendo en una vivienda del departamento 25 de Mayo. Con orden judicial, se dirigieron al domicilio señalado, donde el hombre intentó escapar y golpeó a una oficial de policía. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Comisaría 32ª, quedando a disposición del fuero de Flagrancia por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.