San Juan 8 > San Juan > Boleta Única

Boleta única: no habrá cuartos oscuros y el viernes 24 habrá clases normales

Con el nuevo sistema de boleta única, se votará con biombos de cartón, y solo se evalúa suspender el último turno para tareas de limpieza. El Gobierno analiza cómo será el regreso a clases el lunes, posterior al comicio.

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025 y San Juan estrenará el sistema de votación con boleta única. Ante este cambio, desde el Ministerio de Educación confirmaron cómo funcionarán las escuelas que serán utilizadas como centros de votación.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, explicó que con la nueva modalidad no será necesario empapelar las ventanas ni acondicionar cuartos oscuros, ya que el voto se emitirá detrás de biombos de cartón instalados sobre los bancos del aula.

“Ya no vamos a tener que empapelar las ventanas de las aulas, por lo tanto el viernes anterior a las elecciones habrá clases normales. Solo se evaluará suspender el último turno para facilitar las tareas de limpieza”, precisó la funcionaria.

Lueje indicó que el material electoral —incluidos los biombos— será entregado directamente a los presidentes de mesa. Además, adelantó que el lunes posterior a los comicios se está analizando cómo será el retorno a clases. “Estamos evaluando en forma conjunta con la ministra Silvia Fuentes cómo vamos a accionar. La resolución que definirá los pasos a seguir se dará a conocer la próxima semana”, detalló.

image

En cuanto a la limpieza de las instituciones, la secretaria destacó el rol del personal de servicios. “Son los porteros quienes están a cargo de dejar las escuelas en condiciones antes y después de las elecciones”, señaló.

Respecto a la seguridad, Lueje se refirió al robo ocurrido en la Escuela Sarmiento y a la preocupación de padres y docentes por la falta de vigilancia privada. “Estamos trabajando en la licitación para restablecer el servicio. Cada gasto público requiere ese proceso y lleva su tiempo. Esperamos que se concrete antes de fin de año”, aseguró.

La funcionaria también reconoció que la posibilidad de sumar adicionales policiales es limitada. “Son muchas las necesidades y no hay tantos efectivos disponibles, por eso se recurre a la seguridad privada”, explicó.

Por último, Lueje fue consultada sobre el paro nacional docente convocado por CTERA y la posible adhesión local. “Hemos visto la convocatoria, pero en San Juan tenemos un acuerdo vigente con los gremios provinciales hasta octubre, por lo tanto no debería haber adhesión. De todos modos, cada profesional decidirá si participa o no, nosotros mantenemos el diálogo abierto”, concluyó.

