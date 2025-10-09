"
Granada encontrada en una plaza tenía carga activa pero faltaba el fulminante

Un grupo de chicos halló el artefacto en una caja dentro de un montículo de basura. La Brigada de Explosivos determinó que la granada carecía del fulminante, aunque conservaba carga explosiva y representaba un riesgo por las altas temperaturas.

Intervino la UFI Norte, que dispuso medidas de rigor y solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de San Juan. Las pericias preliminares confirmaron que la granada tenía carga explosiva activa, pero le faltaba el fulminante, el componente primario necesario para que la secuencia interna genere la explosión.

Esa ausencia implica que, en condiciones normales, retirar el anillo o pasador no habría provocado la detonación inmediata. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el artefacto seguía representando un peligro: la carga activa podría reaccionar ante condiciones extremas, como altas temperaturas, por lo que su presencia en un espacio público obligó a extremar las medidas de seguridad.

Por el momento no está identificado el responsable de la presencia del explosivo en la plaza ni cómo llegó hasta allí. El informe técnico ya fue remitido a la UFI Norte, que continuará la investigación para determinar responsabilidades y el origen del hallazgo.

Qué dijeron los peritos (resumen técnico, sin instrucciones):

  • La granada contenía la carga explosiva secundaria (el material que genera la explosión principal) pero carecía del detonador primario (fulminante).

  • El fulminante es el componente que, al activarse, inicia la reacción que alcanza la carga principal; sin él, la secuencia normal de detonación no se completa.

  • Aun así, la presencia de carga activa hace que el objeto sea peligroso: puede representar un riesgo en determinadas condiciones ambientales o si es manipulado indebidamente.

Estado de la investigación y recomendaciones:

La UFI Norte instruye el expediente y continuará con medidas para identificar al propietario del artefacto y responsables. Mientras tanto, fuentes judiciales y policiales recuerdan la regla básica ante hallazgos de este tipo: no tocar, no mover y avisar de inmediato a las autoridades.

