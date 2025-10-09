Granada encontrada en una plaza tenía carga activa pero faltaba el fulminante

Por el momento no está identificado el responsable de la presencia del explosivo en la plaza ni cómo llegó hasta allí. El informe técnico ya fue remitido a la UFI Norte, que continuará la investigación para determinar responsabilidades y el origen del hallazgo.

Qué dijeron los peritos (resumen técnico, sin instrucciones):

La granada contenía la carga explosiva secundaria (el material que genera la explosión principal) pero carecía del detonador primario (fulminante).

El fulminante es el componente que, al activarse, inicia la reacción que alcanza la carga principal; sin él, la secuencia normal de detonación no se completa.

Aun así, la presencia de carga activa hace que el objeto sea peligroso: puede representar un riesgo en determinadas condiciones ambientales o si es manipulado indebidamente.

Estado de la investigación y recomendaciones:

La UFI Norte instruye el expediente y continuará con medidas para identificar al propietario del artefacto y responsables. Mientras tanto, fuentes judiciales y policiales recuerdan la regla básica ante hallazgos de este tipo: no tocar, no mover y avisar de inmediato a las autoridades.