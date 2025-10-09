Por estas horas, el cantante e influencer cordobés Luck Ra sorprendió a sus más de tres millones de seguidores de Instagram con una publicación que disparó todo tipo de conjeturas. Allí el joven de cabello teñido de azul fue tendencia en las redes sociales tras compartir un video junto a su novia, la también cantante e influencer La Joaqui, con un ambiguo mensaje que dejó a todos boquiabiertos.
Un posteo de Luck Ra levantó sospechas sobre el embarazo de La Joaqui
En las imágenes, se lo ve bailando junto a su pareja en medio de besos y arrumacos, la frase "cuando en vez de dos van a ser tres".