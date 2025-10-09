Un posteo de Luck Ra levantó sospechas sobre el embarazo de La Joaqui

Lo concreto es que Juan Facundo Almenara Ordóñez del Corazón de Jesús, tal su verdadero nombre, escribió sobre las imágenes en las que se lo ve bailando junto a su pareja en medio de besos y arrumacos la frase "cuando en vez de dos van a ser tres", lo que desató las más variadas teorías por parte de sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a felicitar a la pareja ante la chance de un posible embarazo que no haga mas que consolidar la relación.

En tanto, muchos otros empezaron a preguntarse si el video en cuestión era una suerte de anuncio personal, si se trataba de alguna movida de marketing o si solo era una simple broma virtual.