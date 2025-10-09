Aceleración en la Justicia: el martes se conocerá la terna para Fiscal General

Si bien las condiciones están dadas para avanzar con la selección, fuentes del organismo aclararon que esto no implica que el nuevo funcionario judicial sea designado antes de las elecciones de medio término, previstas para el 26 de octubre.

La reunión del Consejo estaba prevista para este jueves, pero debió posponerse por motivos personales de uno de sus integrantes. Desde el organismo confirmaron que la votación se realizará solo con los cinco miembros presentes, lo que obligó a reprogramar el encuentro.