Aceleración en la Justicia: el martes se conocerá la terna para Fiscal General
Tras varias postergaciones, el Consejo de la Magistratura se reunirá el martes 14 de octubre para conformar la terna de candidatos al cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani.