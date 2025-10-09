"
Aceleración en la Justicia: el martes se conocerá la terna para Fiscal General

Tras varias postergaciones, el Consejo de la Magistratura se reunirá el martes 14 de octubre para conformar la terna de candidatos al cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Los tiempos comienzan a acelerarse en el Consejo de la Magistratura de San Juan, donde todo indica que la próxima semana se conocerá la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Si bien las condiciones están dadas para avanzar con la selección, fuentes del organismo aclararon que esto no implica que el nuevo funcionario judicial sea designado antes de las elecciones de medio término, previstas para el 26 de octubre.

La reunión del Consejo estaba prevista para este jueves, pero debió posponerse por motivos personales de uno de sus integrantes. Desde el organismo confirmaron que la votación se realizará solo con los cinco miembros presentes, lo que obligó a reprogramar el encuentro.

El Consejo ya cuenta con las entrevistas realizadas hace más de dos semanas, aunque se mantiene el hermetismo sobre los posibles nombres que integrarán la terna. Sin embargo, trascendió que algunos candidatos contarían con apoyo dentro de distintos espacios políticos.

La reunión fue fijada para el martes 14 de octubre a las 9 horas, ocasión en la que se definirán los tres profesionales que serán propuestos ante la Cámara de Diputados, encargada de designar oficialmente al nuevo Fiscal General.

Aunque el proceso se aceleró en los últimos días, la definición política quedará para después de los comicios del 26 de octubre.

