Diputados: octubre, será el mes del deporte inclusivo

Asimismo, declararon de interés las siguientes actividades: La Temporada Oficial de Ciclismo de Ruta 2025-2026; las XV Jornadas Hospitalarias de Jorge Oliva; y el 19º Festival de la Chica y el Tomillo 2025.

A continuación, se desarrolla cada asunto aprobado:

Mes del Deporte Inclusivo

Tras los argumentos brindados por el diputado Carlos Jaime Quiroga, la Legislatura aprobó un proyecto de ley presentado por el interbloque Cambia San Juan, mediante el cual se instituyó el mes de octubre como Mes del Deporte Inclusivo. Su objetivo principal es fomentar la inclusión a través de actividades deportivas no competitivas, que alienten la participación de toda la comunidad.

Además, el proyecto contempla la creación de espacios de formación y capacitación sobre inclusión en el ámbito deportivo, con el fin de generar conciencia y construir una sociedad más equitativa.

Cabe destacar que el Mes de la Inclusión representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de crear entornos accesibles, donde el deporte esté verdaderamente al alcance de todos. El deporte es una herramienta clave para la integración social, la mejora de la calidad de vida, la promoción de la salud y la formación en valores como el respeto, la solidaridad, la disciplina y el trabajo en equipo.

Sin embargo, en la práctica, muchas personas aún enfrentan barreras físicas, económicas y sociales que dificultan o impiden el pleno ejercicio de este derecho. Por ello, esta propuesta busca avanzar hacia una mayor equidad e inclusión en el ámbito deportivo.