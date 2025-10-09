"
La Bombonera desbordó de emoción en el último adiós a Miguel Ángel Russo

Entre aplausos, lágrimas y silencio, el fútbol argentino le rindió homenaje a uno de sus grandes referentes. Hubo presencia de figuras de todos los clubes y gestos de respeto que trascendieron los colores.

Desde temprano, una marea humana comenzó a formarse sobre Brandsen 805. A las 10 de la mañana, el Hall Central de Boca Juniors abrió sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo, y miles de hinchas, familiares, amigos, jugadores y dirigentes ingresaron en silencio para rendir homenaje al histórico entrenador, fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

El velatorio se extendía hasta las 22:00 de este jueves, en una jornada cargada de emoción que, en un principio, iba a continuar el viernes, pero la familia decidió adelantar su cierre debido a la enorme concurrencia y a algunos incidentes aislados en los alrededores del estadio.

Durante los primeros momentos, la ceremonia fue íntima, reservada a su círculo familiar. Luego se permitió el ingreso del público con un pedido del club: no sacar fotos ni grabar videos, para preservar la intimidad del adiós. El sepelio será este viernes en un cementerio privado de Pilar, en una ceremonia cerrada.

Una despedida que cruzó camisetas

La despedida a Russo fue transversal. Dirigentes de River Plate, como Jorge Brito e Ignacio Villarroel, se acercaron a La Bombonera con una corona de flores azules y amarillas en nombre del club. El gesto fue correspondido por Juan Román Riquelme, quien los recibió junto a Raúl Cascini en un emotivo encuentro que reflejó respeto mutuo por encima de la rivalidad.

El plantel completo de Rosario Central, club donde Russo dejó una huella imborrable, también estuvo presente. Lo mismo hicieron delegaciones de San Lorenzo, Barracas Central y Estudiantes de La Plata, donde el exdefensor disputó más de 400 partidos como jugador.

El presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, relató con profunda emoción los últimos momentos del DT: “Estábamos todos ahí, con su familia y un sacerdote. Rezamos el Padre Nuestro y, de la mano de su esposa, Miguel partió en paz. Fue un momento mágico”, dijo.

Un legado que trasciende

La noticia de su muerte sacudió al país futbolero. La AFA decretó un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana y Boca suspendió su encuentro ante Barracas Central.

“El fútbol argentino perdió a un tipo querido por todos, de los que dejan huella”, expresó Lionel Scaloni, visiblemente conmovido.

Desde Europa, Lionel Messi también lo recordó con un mensaje en redes: “Mi más sentido pésame a su familia y a toda la gente cercana”.

En la Bombonera, hinchas de Boca, Central, Estudiantes y hasta de River se mezclaron en las filas. Algunos llevaron flores, otros camisetas o banderas con mensajes como “Gracias por tanto, Miguelo” o “Tu ejemplo queda para siempre”. La emoción fue colectiva, el respeto absoluto.

