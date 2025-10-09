Tras la denuncia de su pareja, joven quedó detenido por presunto abuso sexual

Según el relato de la víctima, el ataque se produjo tras una fuerte discusión motivada por celos. En su declaración, la joven describió una relación marcada por la violencia verbal y física. Relató que fue agredida dentro de la vivienda, mientras su hija de un año se encontraba en una habitación contigua.

La víctima logró pedir auxilio gracias a la intervención de una vecina, quien alertó a la Policía. Los efectivos acudieron al lugar y detuvieron al agresor, pese a que éste intentó justificarse alegando haber sido atacado.

La mujer fue asistida en la Unidad Fiscal de Anivi, donde ratificó su denuncia y solicitó medidas de protección. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar si Pelayes será sometido a juicio por el grave delito que se le imputa.

Actualmente, el detenido se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría 31° de 9 de Julio, mientras la Justicia analiza los elementos presentados en su contra.

La detención preventiva busca garantizar la seguridad de la víctima y permitir el avance de la investigación. En los próximos días, la Fiscalía interviniente tomará nuevas declaraciones y evaluará si existen antecedentes o situaciones previas de violencia que agraven la acusación.