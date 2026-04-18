Mientras cae el empleo industrial, San Juan muestra un repunte

san juan empleo

Un crecimiento selectivo

El fenómeno no es aislado. San Juan integra un grupo reducido de jurisdicciones que lograron expandir el empleo formal, junto a Río Negro (3.200 nuevos puestos), Neuquén (3.000) y Santiago del Estero (500). En paralelo, el resto del país acumuló una pérdida cercana a los 100.000 empleos registrados.

La clave de esta diferencia está en la matriz productiva. Mientras la industria —históricamente intensiva en mano de obra— pierde terreno, las actividades extractivas y energéticas ganan protagonismo. En el caso sanjuanino, la minería aparece como uno de los motores que explican esta dinámica.

Sin embargo, el crecimiento no está exento de interrogantes. Los sectores que hoy traccionan la economía tienen menor capacidad de generar empleo en volumen y velocidad en comparación con la industria. Actualmente, rubros como minería, hidrocarburos y siderurgia representan menos del 7% del empleo privado registrado, mientras que el agro aporta poco más del 5%.

El contraste con el resto del país

El escenario nacional refleja una fuerte contracción en sectores tradicionales. La industria perdió cerca de 39.800 puestos de trabajo en el último año, con caídas marcadas en rubros como el textil (13.000 empleos menos) y la metalmecánica (9.900). El comercio también retrocedió, con una baja de más de 13.000 puestos.

En términos geográficos, las mayores pérdidas se concentraron en Buenos Aires (-23.300), CABA (-23.000), Chubut (-6.400), Mendoza (-6.300), Santa Cruz (-5.100) y Salta (-5.000).

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Frente a ese panorama, San Juan aparece como una excepción dentro de un esquema económico que empieza a redefinir el mapa laboral argentino, con provincias “ganadoras” vinculadas a los recursos naturales y otras que enfrentan un retroceso en sus estructuras productivas tradicionales.

Un modelo bajo análisis

Consultoras económicas advierten que este nuevo equilibrio podría generar tensiones. Si bien los sectores promovidos aportan divisas, su capacidad de “derrame” hacia el resto de la economía es limitada, especialmente en términos de empleo.

En ese marco, el desafío para provincias como San Juan será sostener el crecimiento sin perder de vista la diversificación productiva, en un contexto donde el trabajo registrado se convierte en una variable clave para medir el impacto real del modelo.