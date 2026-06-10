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Orrego apeló al fútbol para promocionar la identidad y el crecimiento de San Juan

Bajo el lema "San Juan sale a la cancha", el mandatario difundió una publicación en la que presenta simbólicamente a los "11 titulares" que representan a la provincia frente al mundo

En pleno clima mundialista y a días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, sorprendió en sus redes sociales con una original campaña que utiliza la pasión por el fútbol para promocionar las fortalezas de la provincia.

Bajo el lema "San Juan sale a la cancha", el mandatario difundió una publicación en la que presenta simbólicamente a los "11 titulares" que representan a la provincia frente al mundo, en una clara analogía con la formación inicial de un equipo de fútbol.

"Estos son los 11 titulares que nos representan frente al mundo", expresó Orrego en el mensaje compartido en sus plataformas digitales, acompañado por imágenes que destacan distintos sectores productivos, atractivos turísticos y actividades que forman parte de la identidad sanjuanina.

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La propuesta busca mostrar a San Juan como un equipo integrado por sus principales fortalezas, desde sus paisajes y recursos naturales hasta los sectores económicos que impulsan el crecimiento provincial. También pone el foco en el esfuerzo cotidiano de miles de sanjuaninos que contribuyen al desarrollo de la provincia.

"Un equipo formado por nuestras fortalezas, por sectores que crecen, por paisajes únicos y por miles de sanjuaninos que todos los días empujan a la provincia hacia el futuro", señaló el gobernador en la publicación.

La campaña aprovecha la expectativa generada por el Mundial para reforzar un mensaje de identidad, trabajo y proyección, asociando el espíritu competitivo del deporte con los desafíos y oportunidades que enfrenta la provincia.

"Porque cuando San Juan juega, juega con identidad, trabajo y proyección. Hoy, más que nunca, San Juan es mundial", concluyó el mandatario.

La iniciativa tuvo una amplia repercusión en redes sociales y se suma a las acciones de promoción que buscan posicionar a San Juan en el escenario nacional e internacional, destacando sus potencialidades en distintos ámbitos productivos, turísticos y culturales.

Embed - Marcelo Orrego on Instagram: "SAN JUAN SALE A LA CANCHA Estos son los 11 titulares que nos representan frente al mundo. Un equipo formado por nuestras fortalezas, por sectores que crecen, por paisajes únicos y por miles de sanjuaninos que todos los días empujan a la provincia hacia el futuro. Porque cuando San Juan juega, juega con identidad, trabajo y proyección. Hoy, más que nunca, San Juan es mundial. "
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