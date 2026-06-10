Orrego apeló al fútbol para promocionar la identidad y el crecimiento de San Juan

La propuesta busca mostrar a San Juan como un equipo integrado por sus principales fortalezas, desde sus paisajes y recursos naturales hasta los sectores económicos que impulsan el crecimiento provincial. También pone el foco en el esfuerzo cotidiano de miles de sanjuaninos que contribuyen al desarrollo de la provincia.

"Un equipo formado por nuestras fortalezas, por sectores que crecen, por paisajes únicos y por miles de sanjuaninos que todos los días empujan a la provincia hacia el futuro", señaló el gobernador en la publicación.

La campaña aprovecha la expectativa generada por el Mundial para reforzar un mensaje de identidad, trabajo y proyección, asociando el espíritu competitivo del deporte con los desafíos y oportunidades que enfrenta la provincia.

"Porque cuando San Juan juega, juega con identidad, trabajo y proyección. Hoy, más que nunca, San Juan es mundial", concluyó el mandatario.

La iniciativa tuvo una amplia repercusión en redes sociales y se suma a las acciones de promoción que buscan posicionar a San Juan en el escenario nacional e internacional, destacando sus potencialidades en distintos ámbitos productivos, turísticos y culturales.