En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la provincia de San Juan enfrenta un panorama crítico en materia de tránsito. Según datos revelados por el jefe de (D7), Crio. Gral. Ricardo Díaz, en lo que va de 2026 ya se registraron 45 víctimas fatales en siniestros viales, una cifra alarmante si se la compara con las 62 muertes totales contabilizadas durante todo el año pasado.
Alarmante aumento de muertes viales: San Juan ya registró 45 víctimas en 2026
En el Día de la Seguridad Vial, la Policía de San Juan lanzó operativos itinerantes y alertó que la cifra actual ya se acerca peligrosamente a los 62 fallecidos de todo el año pasado.