Alarmante aumento de muertes viales: San Juan ya registró 45 víctimas en 2026

Sin embargo, los peritajes recientes encendieron las alarmas sobre un comportamiento vial específico: el notable incremento de fatalidades de conductores que colisionan en solitario contra elementos fijos, tales como postes de luz, guardarraíles o árboles. De acuerdo con los especialistas, este fenómeno está directamente vinculado a:

El estrés y la falta de descanso de quienes están al volante.

Altos niveles de distracción (principalmente por el uso del móvil).

La conducción bajo los efectos del alcohol.

Una problemática global con impacto local

El llamado de atención en San Juan coincide con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ubica a los siniestros en carretera como una de las principales causas de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años.

Frente a esta realidad, las autoridades locales enfatizaron que la solución no depende únicamente de la mejora en la infraestructura vial, sino de un cambio profundo y urgente en la conducta humana para entender el tránsito como un espacio compartido donde la premisa fundamental debe ser educar para prevenir.