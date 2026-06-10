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Alarmante aumento de muertes viales: San Juan ya registró 45 víctimas en 2026

En el Día de la Seguridad Vial, la Policía de San Juan lanzó operativos itinerantes y alertó que la cifra actual ya se acerca peligrosamente a los 62 fallecidos de todo el año pasado.

En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la provincia de San Juan enfrenta un panorama crítico en materia de tránsito. Según datos revelados por el jefe de (D7), Crio. Gral. Ricardo Díaz, en lo que va de 2026 ya se registraron 45 víctimas fatales en siniestros viales, una cifra alarmante si se la compara con las 62 muertes totales contabilizadas durante todo el año pasado.

Para concientizar y mitigar esta problemática, la Policía de San Juan puso en marcha una serie de operativos de control itinerantes en puntos estratégicos de la provincia. Durante los procedimientos, el Crio. Gral. Díaz explicó que esta fecha no es una conmemoración casual, sino una jornada elegida para subrayar la urgencia de integrar la seguridad vial en las políticas públicas, la educación y la rutina de los ciudadanos.

Celular, alcohol y un fenómeno que preocupa: choques contra objetos fijos

Al analizar las causas de las tragedias en las calles y rutas sanjuaninas, las autoridades señalaron que las distracciones con el teléfono celular y el consumo de alcohol se mantienen como los factores más frecuentes en los accidentes.

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Sin embargo, los peritajes recientes encendieron las alarmas sobre un comportamiento vial específico: el notable incremento de fatalidades de conductores que colisionan en solitario contra elementos fijos, tales como postes de luz, guardarraíles o árboles. De acuerdo con los especialistas, este fenómeno está directamente vinculado a:

  • El estrés y la falta de descanso de quienes están al volante.

  • Altos niveles de distracción (principalmente por el uso del móvil).

  • La conducción bajo los efectos del alcohol.

Una problemática global con impacto local

El llamado de atención en San Juan coincide con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ubica a los siniestros en carretera como una de las principales causas de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años.

Frente a esta realidad, las autoridades locales enfatizaron que la solución no depende únicamente de la mejora en la infraestructura vial, sino de un cambio profundo y urgente en la conducta humana para entender el tránsito como un espacio compartido donde la premisa fundamental debe ser educar para prevenir.

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