Qué se sabe hasta ahora del caso que alarmó a Iglesia: què investiga la Policía

El menor aseguró que comenzó a pedir auxilio a los gritos. Esa reacción habría provocado la intervención de una mujer que caminaba por el sector y que, al acercarse, habría hecho que el sospechoso desistiera de la maniobra. Luego, el hombre habría regresado al vehículo, que era conducido por otra persona, y ambos se retiraron del lugar.

Uno de los puntos más importantes de la investigación pasa por identificar a la mujer que, según el relato del adolescente, intervino en el momento del hecho. El jefe de la Comisaría 22ª, Mario Salinas, explicó que hasta el momento no lograron establecer quién es esa persona y que tampoco el menor pudo aportar datos sobre su identidad.

Por ese motivo, la Policía intenta localizarla para entrevistarla y determinar qué observó aquella tarde. Su testimonio podría resultar determinante para reconstruir la secuencia denunciada.

Una camioneta bajo análisis

En paralelo, efectivos policiales y personal de la UFI del Norte avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en viviendas y comercios de la zona.

Según informó Salinas, algunas filmaciones revisadas hasta el momento no muestran ninguna situación compatible con la denunciada por el adolescente. Sin embargo, una cámara ubicada más al norte registró el paso de una camioneta que presenta características similares a las descriptas por el menor.

Se trataría de una Toyota Hilux con antivuelco y un dispositivo similar a una antena Starlink en el techo, que circulaba en dirección norte. Por ahora, las autoridades aclararon que no existe una vinculación confirmada entre ese vehículo y el hecho denunciado, aunque las imágenes ya fueron incorporadas al expediente.

La investigación sigue abierta

Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso entrevistas a vecinos, relevamientos en la zona y distintas medidas de investigación para intentar corroborar lo ocurrido. Hasta el momento no surgieron testigos que hayan observado movimientos extraños ni situaciones coincidentes con el relato del adolescente durante el horario señalado.

image

Desde la Municipalidad de Iglesia indicaron que aguardan los resultados de la investigación antes de evaluar eventuales medidas adicionales, mientras que la Policía aseguró que mantiene operativos preventivos y controles en distintos sectores del departamento.

Las autoridades remarcaron que la causa continúa en plena etapa investigativa y que el objetivo es reunir elementos que permitan establecer con precisión qué sucedió e identificar a las personas involucradas, en caso de confirmarse el hecho denunciado.