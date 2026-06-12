San Juan proyecta nuevas inversiones energéticas junto a YPF

La reunión también sirvió para presentar algunos de los proyectos estratégicos que San Juan impulsa en materia energética y avanzar en una agenda de trabajo conjunta con el sector privado. Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de instancias son fundamentales para consolidar vínculos estratégicos, fomentar la innovación y generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social.

La iniciativa se enmarca en la planificación energética que lleva adelante San Juan con el objetivo de contar con la infraestructura requerida por las futuras inversiones, consolidar su liderazgo en energías renovables y fortalecer la competitividad de su matriz productiva.

Del encuentro participaron la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de YPF Luz, Mariana Iribarne; el director de Negocio Eléctrico, Jorge Ravlich; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el asesor de la Gobernación, Federico Conte Grand; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el presidente de EPSE, Lucas Estrada; el vicepresidente de EPSE, Gustavo Soria; el presidente de EPRE, Raúl López; y el vicepresidente de EPRE, Roberto Ferrero.

Con esta agenda de trabajo, la provincia busca anticiparse a las demandas energéticas del futuro y consolidar un esquema de desarrollo basado en la expansión de las energías renovables, la inversión en infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos estratégicos.