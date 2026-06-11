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Buscan que el récord Guinnes conozca y se quede en San Juan: de què se trata

El municipio presentó la tercera edición de la Fiesta del Pan y la Semita y una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español. Ambas se realizarán en Médano de Oro con entrada libre y gratuita.

Rawson volverá a ser escenario de dos de las celebraciones populares más convocantes del departamento. La Municipalidad presentó oficialmente la 3° Fiesta del Pan y la Semita y una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, propuestas que combinan gastronomía, cultura, producción y tradiciones locales.

La primera cita será el próximo domingo 5 de julio, de 10 a 18 horas, en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro. Allí se desarrollará la Fiesta del Pan y la Semita, con espectáculos artísticos, academias de danza, patio gastronómico, artesanos y emprendedores.

Uno de los momentos destacados será el Concurso Provincial del Pan y la Semita, que reunirá a panaderos, estudiantes, emprendedores gastronómicos y aficionados que competirán por los premios a la Mejor Semita y al Mejor Pan.

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La gran atracción de esta edición será la elaboración de la Semita Más Grande del Mundo, un proyecto que buscará posicionar a este producto típico sanjuanino a nivel internacional.

La iniciativa estará a cargo del chef Mauricio Tereszco y un equipo de la Academia Culinaria Grand Chef, que utilizarán 400 kilos de harina, 250 litros de agua, 70 kilos de chicharrones y 3.000 kilos de leña para concretar la preparación.

Además, parte de la producción será destinada a instituciones, comedores y merenderos de la provincia. Una semana después, el 11 y 12 de julio, el mismo predio albergará la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, una celebración que pone en valor una de las tradiciones productivas y culturales más arraigadas de la zona.

Durante ambas jornadas habrá ranchos típicos, propuestas gastronómicas, paseo de artesanos, emprendedores, productores y espectáculos artísticos para toda la familia.

Como actividad previa, el 24 de junio se realizará una Jornada Técnica Porcina en el CIC Médano de Oro y Granja Manantiales, destinada a productores del sector, con capacitaciones sobre bienestar animal, bioseguridad, genética, bromatología y comercialización.

Con estas dos propuestas, Rawson busca fortalecer el turismo, impulsar la producción local y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad sanjuanina.

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