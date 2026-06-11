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San Juan impulsa su identidad gastronómica con una nueva edición de S.A.B.O.R.

El festival reunirá a productores, chefs, estudiantes y referentes del sector para fortalecer la gastronomía como motor de desarrollo turístico y productivo. Será del 24 al 26 de junio, en el Centro Cultural Conte Grand.

San Juan volverá a poner en valor su patrimonio culinario con la segunda edición de S.A.B.O.R. Sanjuanino. El programa busca rescatar, visibilizar y proyectar la identidad gastronómica provincial como herramienta de desarrollo económico, cultural y turístico.

Las actividades se desarrollarán del 24 al 26 de junio, desde las 15 horas, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, con el patrocinio del Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Turismo, Cultura y Deporte y de Producción, Trabajo e Innovación.

La gastronomía se consolida como una herramienta para generar oportunidades de desarrollo, agregar valor a la producción local y fortalecer la oferta turística de la provincia. En este marco, S.A.B.O.R. Sanjuanino propone un espacio de encuentro entre productores, emprendedores, cocineros, estudiantes, investigadores y prestadores turísticos.

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La programación incluirá el Foro de Gastronomía Regional Sanjuanina y Conversatorio, donde especialistas, productores y referentes del sector compartirán experiencias y debatirán sobre los desafíos y oportunidades de la gastronomía regional.

Además, se desarrollará la instancia clasificatoria del Torneo Federal de Chefs, organizada junto a FEHGRA y abierta a equipos profesionales de toda la región de Cuyo. La competencia permitirá visibilizar el talento gastronómico y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales.

Por otro lado, el festival contará con una feria integrada por más de 50 productores y establecimientos gastronómicos, que ofrecerán exhibición, degustación y comercialización de productos representativos de San Juan.

También se realizará un certamen amistoso de escuelas de gastronomía de la provincia, acompañado por clases abiertas, catas de aceites de oliva y vinos, y distintas actividades destinadas al público general.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; la Secretaria de Cultura, Analía Vilches; el Subsecretario de Turismo, Juan Castañares y el Director Ejecutivo del Bureau de Eventos San Juan, Mariano Carmona.

La iniciativa forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la producción regional, promover la innovación en el sector alimentario y consolidar a San Juan como un destino gastronómico capaz de generar empleo, atraer visitantes y poner en valor la identidad local.

Agenda de actividades

Miércoles 24 de junio

• 15:00 | Apertura del Torneo Federal de Chefs y Foro Académico

• 17:15 a 17:45 | Presentación de platos – Bloque 1

• 19:45 a 20:15 | Presentación de platos – Bloque 2

• 20:30 | Cierre del foro y presentación de resultados

Jueves 25 de junio

• 15:00 | Apertura de feria gastronómica y torneo de escuelas

• 16:00 a 17:00 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 17:00 a 17:30 | Clase abierta de gastronomía

• 17:30 a 18:30 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 18:30 a 19:00 | Clase abierta de gastronomía

• 19:00 a 20:00 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 20:00 a 20:30 | Cata de aceites de oliva

Viernes 26 de junio

• 15:00 | Apertura de feria gastronómica y torneo de escuelas

• 16:00 a 17:00 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 17:00 a 17:30 | Clase abierta de gastronomía

• 17:30 a 18:30 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 18:30 a 19:00 | Clase abierta de gastronomía

• 19:00 a 20:00 | Torneo amistoso de escuelas de cocina

• 20:00 a 20:30 | Cata de vinos

• 20:30 | Acto de premiación

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