San Juan celebra su Fundación con una agenda que combina historia, cultura y tradición

Los festejos continuarán el sábado 13 de junio con el acto central en la Plaza Juan Jufré. La jornada comenzará a las 9.30 con el izamiento de los pabellones nacional y provincial, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y la intendente Laciar, acompañados por la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Posteriormente se realizará la recepción de autoridades y, a las 10.15, el arribo del gobernador Marcelo Orrego para dar inicio al acto protocolar. La ceremonia incluirá la revista de tropas, el saludo a la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar "El Tambolar", la colocación de ofrendas florales al fundador de la ciudad, el capitán Juan Jufré, una invocación religiosa del arzobispo Jorge Eduardo Lozano y los discursos de las principales autoridades provinciales y municipales.

A partir del mediodía, la celebración se trasladará al gran festival popular "Nuestros Orígenes Nos Conectan", que se extenderá hasta las 18 con entrada libre y gratuita. El evento contará con actuaciones en vivo de artistas locales como Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta, entre otros.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un Paseo del Vino, espacios gastronómicos y de colectividades, un paseo turístico, stands de municipios con artesanos y artistas locales, feria de emprendedores y diversas actividades recreativas para toda la familia.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca rendir homenaje a la fundación de San Juan de la Frontera, ocurrida en 1562, y reafirmar el valor de las tradiciones, la cultura y la identidad que distinguen a la comunidad sanjuanina.