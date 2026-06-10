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San Juan celebra su Fundación con una agenda que combina historia, cultura y tradición

La Ciudad de San Juan tendrá la gala oficial, este 12 junio en el Teatro Sarmiento. Las actividades continuarán el 13, con el acto central en la Plaza Juan Jufré.

La Ciudad de San Juan se prepara para conmemorar el 464° aniversario de su fundación con una serie de actividades que incluirán actos protocolares, reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos artísticos y un gran festival popular para toda la familia.

La agenda oficial fue presentada por la intendente Susana Laciar, quien destacó la importancia de celebrar la historia y la identidad sanjuanina a través de propuestas que permitan la participación de toda la comunidad.

Las actividades comenzarán el viernes 12 de junio con la tradicional Función de Gala del aniversario, que se desarrollará desde las 21 en el Teatro Sarmiento. Durante la velada se entregarán distinciones a vecinos ilustres de la ciudad y se presentará la intervención artística especial denominada "Cantata de Nuestros Orígenes". Las entradas serán gratuitas y podrán retirarse previamente en el Cine Teatro Municipal.

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Los festejos continuarán el sábado 13 de junio con el acto central en la Plaza Juan Jufré. La jornada comenzará a las 9.30 con el izamiento de los pabellones nacional y provincial, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y la intendente Laciar, acompañados por la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Posteriormente se realizará la recepción de autoridades y, a las 10.15, el arribo del gobernador Marcelo Orrego para dar inicio al acto protocolar. La ceremonia incluirá la revista de tropas, el saludo a la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar "El Tambolar", la colocación de ofrendas florales al fundador de la ciudad, el capitán Juan Jufré, una invocación religiosa del arzobispo Jorge Eduardo Lozano y los discursos de las principales autoridades provinciales y municipales.

A partir del mediodía, la celebración se trasladará al gran festival popular "Nuestros Orígenes Nos Conectan", que se extenderá hasta las 18 con entrada libre y gratuita. El evento contará con actuaciones en vivo de artistas locales como Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta, entre otros.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un Paseo del Vino, espacios gastronómicos y de colectividades, un paseo turístico, stands de municipios con artesanos y artistas locales, feria de emprendedores y diversas actividades recreativas para toda la familia.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca rendir homenaje a la fundación de San Juan de la Frontera, ocurrida en 1562, y reafirmar el valor de las tradiciones, la cultura y la identidad que distinguen a la comunidad sanjuanina.

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