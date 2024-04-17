Más de 200 DNI fueron encontrados en la vía pública

DOHMEN NELLY SUSANA
LEIVA GODOY EVELIN CELESTE
URBANO TORRES EVA KATHERINA
AGÜERO ORIANA DAIANA
CALDERON ROSANA MYRIAM
REYNOSO ORIANA JANET
MERCADO KAREN FERNANDA
DIAZ GOMEZ YESICA DEL VALLE
FIGUEROA MAIRA ELISA
ALLENDE MERCEDES NIDIA
MANZANO ALVAREZ LORENA FABRINA
MERCADO ANTONELLA JESICA
GODOY MABEL MARGARITA
OLMEDO CINTIA TAMARA
IBAÑEZ PRISCILA AYELEN
ALVAREZ CIPRIANO WENCELAO
SANCHEZ SILVIA MONICA
GARRO MIRIAM RENEE
RUARTE MILAGROS HAYDEE DEL VALLE
ALVAREZ FREDI ROCIO BELEN
BECERRA MONICA BEATRIZ
CASTRO OYOLA LETICIA ANALIA
TALQUENCA ROSA CATALINA
ARROYO SONIA CRISTINA
MENDEZ ESTHER CAROLINA
MENDEZ SUSANA ESTHER
ROMERO PONTE FERNANDA LUCIANA
VARGAS ROXANA ALEJANDRA
COLFO CLAUDIA ROSANA
LOMAS AUBONE MARIA CANDELARIA
AGUADO ORTEGA MARIA SOLEDAD
VIDELA JESICA LAURA
VARGAS EMMANUEL JOSE
BARAHONA TORRES MILAGROS MAGALI
VERA LOURDES FLAVIA
AGUERO ROSA YOHANA
OVEJERO ANDREA ROSALBA
RECABARREN DIAZ JOHANA ELIZABETH
ZARATE ROCIO MAGALI
ACOSTA DIAZ MARIA LILIANA
MERCADO JOHANA CLARIBEL
BURGOS LEONELA BELEN
LEON ESTEFANIA ELIANA
SOLER ROCIO MELANI AMALIA
CORTEZ SILVANA MARINA
MUÑOZ LORNA ESTER
ABILA MARISA RAFAELA
CASTILLO MONICA SANDRA
MONTIVEROS MATHIAS LUCIANO
GASPARINI ESTEBAN DAVID
ESCUDERO EMILIANO EDUARDO
OLIVARES FEDERICO ANTONIO
MORETA HORACIO JAVIER
FLORES JUAN PABLO
OLIVARES JESICA GIMENA
FLORES MAIRA GISEL
ABELIN YUBEL ANA
FLORES JOHANA NOEMI
FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
ARGUMOSA MARIA ANTONIA
IBAÑEZ JUAN LUIS
FERNANDEZ LOZANO HUGO
MAYA HUGO NICOLÁS
GALIANO VEGA MARÍA BELEN
ESCUDERO MANUEL ALEJANDRO
CORREA CRISTIAN ALFREDO
GEREZ FIGUEROA ELÍAS EZEQUIEL
MIRANDA AYELEN MARIANELA
DALENDATI MIRTHA LILIANA
DIAZ MARGARITA GLADYS
CORTEZ MARIA LAURA
NAVEDA DIAZ ANDREA
VEGA CORTEZ JANET GISEL
AGÜERO ACIAR PATRICIA LORENA
MICHALEK PATRICIA ALEJANDRA
MOLINA QUIROGA NAIR EDITH
GONZALEZ SILVIA MAGDALENA
GONZALES HECTOR ADOLFO
MOLINA ASUNCION BEATRIZ
MOLINA ABALLAY MARIA ELENA
SOSA MARELLO FERNANDO ROBERTO
DURAN ESPINA DANIEL ALEJANDRO
ORO NERINA FABIOLA
PEREZ MONICA MARCELA
PALAVECINO NOEMI EULOGIA
OVIEDO ISOLINA IRINEA
CRUZ PEREZ MARIA ANTONELLA
QUINTERO SUSANA DEL VALLE
BUSTOS CATALDO YULIANA AURORA
PASTEN RAQUELA DEL ROSARIO
ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS
VILLAROEL MARTIN FEDERICO
CRUZ MARIA CLAUDIA
RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS
SORIA WALTER NAHUEL
CUELLO ALBERTO AUCEBIO
MARTINEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO
BRIZUELA MARIA SOLEDAD
SABA MOLL SABRINA ALICIA
GRAMAJO ATENCIO VIRGINIA CELESTE
MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN
BAEZ MARIANA YAMILA
CONTRERAS VIOLETA ELIDA
CORIA SANJINES GUADALUPE BELEN
COLON SERGIO GONZALO
CASCO LEPEZ MICAELA ARIANA
MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL
BRUNA DEBORA PAMELA
TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN
BARBARÁN MAURICIO MANUEL
LUNA MOLINA YAMILA INÉS
RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTIN
VALENTIN FACUNDO IGNACIO
GUTIERREZ LUJAN MARIA EMILIA
MAS RIVEROS PAULINA
ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO
GUTIERREZ ALEXIS EDGAR
ABALLAY GISELA EMILSE
VALERA SOSA PABLO DANIEL
MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
CALDERON MARTIN
BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
FIGUEROA MARCO ADRIÁN
AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
OROZCO LUIS ALBERTO
BAMBA MIRTA SILVIA
GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
HIDALGO JONATAN FABRICIO
OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
CASTRO PATRICIA HAYDEE
DAVILA DARIO ALBERTO
VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
HERRERA FACUNDO ANDRÉS
JOFRE NESTOR FABIAN
FUENTES EMILIA VIRGINIA
MORALES ARIANA CELENA
CASTILLO QUIMEY LOURDES
TORRES YAMILA ANABEL
BELA SABRINA SOLEDAD
ILLA RIVEROS IARA MARTINA
RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
ROBLEDO CABALLERO KAREN LUCIANA
CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
LUCERO ABEL SANTIAGO
GONZALEZ JOSE AGUSTIN
MOLINI HÉCTOR HUGO
ORTEGA MAURIN MARTINA
RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET
CAMPAÑA FRANCO DAVID
PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
BERNAL BERTOMEU ANA ARACELI
PEREZ AXEL JOSE
GUERRERO RICARDO ARIEL
LUCERO YANELA MAGALÍ
ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
WAGNER MILAGROS VERÓNICA
VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
ESPINOSA BRAIAN FIDEL
PEREZ ARACELI ABIGAIL
GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
TEJADA FLORENCIA
CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL
AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
MOLINA DANIELA EMILSE
QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO
BARAHONA GONZÁLEZ JIMENA MARÍA
CANTERO EMMA MAGDALENA
OLGUIN ROMINA GISEL
CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS
SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR
LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL
LUNA NANCY BELEN
GARAY HÉCTOR ANDRÉS
ROMANO NICOL SELENA
ESCALONA GIMENA NOEMI
CRUZ LIMACHI ALBERTO
ECHEGARAY SILVINA MARCELA
CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL
GOMEZ JORDA VIKO ABRIL
RIOS ESTER EDITH
CAMPOS MAURO JESUS
AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE
OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN
SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON
LARA DIAZ ENZO RICARDO
DIAZ BRAIAN LUCAS
PAZCEL RODOLFO
CORDOBA CARINA VANINA
GOMEZ GOMEZ MELISA SABINA
GONZALEZ ADOLFO ARTURO
QUEVEDO MOLL LUCIANO ALBERTO
RIOS CELESTE ALEJANDRA
SARMIENTO AGUILAR PABLO AGUSTIN
CUNCHILA OMAR DAVID
COSTA LUIS EMANUEL
ACOSTA CUMPIAN LUCAS JAVIER
IRRAZABAL GABRIELA ALEJANDRA
Cédula de Conducir:
ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
MATUS LILIANA CRISTINA
GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ
GUZMAN SARA GABRIELA
MONTERO LILIANA MABEL
DIAZ ROBERTO LUCAS
OYOLA IGNACIO MARTIR
ALBARRACIN NANCY ANDREA
GONZALEZ LUIS GREGORIO
ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
SANTANDER JORGE LUIS
ZAMORA CRISTIAN ALEJO
MONTERO LILIANA MABEL
Pasaporte:
AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
Carnet de Obra Social Provincia:
GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
ARMENDARIZ MÓNICA
GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
PEREZ MONICA MARCELA
SANCHEZ CAPITANELLI AXEL
Carnet de Discapacidad:
LUNA PEDRO RAMÓN
ESPINOZA SEGUNDO
COSTA LILIANA
Licencia de Conducir:
CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
CABALLERO ENRIQUE RODRIGO
TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN
SORIA WALTER NAHUEL
BARBARAN MAURICIO MANUEL
ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ
Se insta a cualquier persona que reconozca su documento en esta lista a comunicarse de inmediato con la División Relaciones Policiales para proceder con la recuperación. Es esencial colaborar en la devolución de estos documentos a sus legítimos propietarios.