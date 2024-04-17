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Más de 200 DNI fueron encontrados en la vía pública

Desde Relaciones Policiales dieron a a conocer los DNI, pasaportes y demás documentación encontrada en la vía pública.

En una importante comunicación emitida por la División Relaciones Policiales, se dio a conocer una lista detallada de documentos extraviados encontrados en la vía pública. Esta solicitud se dirige a toda la población con el objetivo de recuperar y devolver la documentación a sus respectivos propietarios. A continuación, se enumeran los documentos extraviados:

DNI:

ALIVE GODOY WILFREDO SANTOS

RAMOS MARIENELA DEL VALLE

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DOHMEN NELLY SUSANA

LEIVA GODOY EVELIN CELESTE

URBANO TORRES EVA KATHERINA

AGÜERO ORIANA DAIANA

CALDERON ROSANA MYRIAM

REYNOSO ORIANA JANET

MERCADO KAREN FERNANDA

DIAZ GOMEZ YESICA DEL VALLE

FIGUEROA MAIRA ELISA

ALLENDE MERCEDES NIDIA

MANZANO ALVAREZ LORENA FABRINA

MERCADO ANTONELLA JESICA

GODOY MABEL MARGARITA

OLMEDO CINTIA TAMARA

IBAÑEZ PRISCILA AYELEN

ALVAREZ CIPRIANO WENCELAO

SANCHEZ SILVIA MONICA

GARRO MIRIAM RENEE

RUARTE MILAGROS HAYDEE DEL VALLE

ALVAREZ FREDI ROCIO BELEN

BECERRA MONICA BEATRIZ

CASTRO OYOLA LETICIA ANALIA

TALQUENCA ROSA CATALINA

ARROYO SONIA CRISTINA

MENDEZ ESTHER CAROLINA

MENDEZ SUSANA ESTHER

ROMERO PONTE FERNANDA LUCIANA

VARGAS ROXANA ALEJANDRA

COLFO CLAUDIA ROSANA

LOMAS AUBONE MARIA CANDELARIA

AGUADO ORTEGA MARIA SOLEDAD

VIDELA JESICA LAURA

VARGAS EMMANUEL JOSE

BARAHONA TORRES MILAGROS MAGALI

VERA LOURDES FLAVIA

AGUERO ROSA YOHANA

OVEJERO ANDREA ROSALBA

RECABARREN DIAZ JOHANA ELIZABETH

ZARATE ROCIO MAGALI

ACOSTA DIAZ MARIA LILIANA

MERCADO JOHANA CLARIBEL

BURGOS LEONELA BELEN

LEON ESTEFANIA ELIANA

SOLER ROCIO MELANI AMALIA

CORTEZ SILVANA MARINA

MUÑOZ LORNA ESTER

ABILA MARISA RAFAELA

CASTILLO MONICA SANDRA

MONTIVEROS MATHIAS LUCIANO

GASPARINI ESTEBAN DAVID

ESCUDERO EMILIANO EDUARDO

OLIVARES FEDERICO ANTONIO

MORETA HORACIO JAVIER

FLORES JUAN PABLO

OLIVARES JESICA GIMENA

FLORES MAIRA GISEL

ABELIN YUBEL ANA

FLORES JOHANA NOEMI

FERNANDEZ PEDRO MIGUEL

ARGUMOSA MARIA ANTONIA

IBAÑEZ JUAN LUIS

FERNANDEZ LOZANO HUGO

MAYA HUGO NICOLÁS

GALIANO VEGA MARÍA BELEN

ESCUDERO MANUEL ALEJANDRO

CORREA CRISTIAN ALFREDO

GEREZ FIGUEROA ELÍAS EZEQUIEL

MIRANDA AYELEN MARIANELA

DALENDATI MIRTHA LILIANA

DIAZ MARGARITA GLADYS

CORTEZ MARIA LAURA

NAVEDA DIAZ ANDREA

VEGA CORTEZ JANET GISEL

AGÜERO ACIAR PATRICIA LORENA

MICHALEK PATRICIA ALEJANDRA

MOLINA QUIROGA NAIR EDITH

GONZALEZ SILVIA MAGDALENA

GONZALES HECTOR ADOLFO

MOLINA ASUNCION BEATRIZ

MOLINA ABALLAY MARIA ELENA

SOSA MARELLO FERNANDO ROBERTO

DURAN ESPINA DANIEL ALEJANDRO

ORO NERINA FABIOLA

PEREZ MONICA MARCELA

PALAVECINO NOEMI EULOGIA

OVIEDO ISOLINA IRINEA

CRUZ PEREZ MARIA ANTONELLA

QUINTERO SUSANA DEL VALLE

BUSTOS CATALDO YULIANA AURORA

PASTEN RAQUELA DEL ROSARIO

ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS

VILLAROEL MARTIN FEDERICO

CRUZ MARIA CLAUDIA

RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS

SORIA WALTER NAHUEL

CUELLO ALBERTO AUCEBIO

MARTINEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO

BRIZUELA MARIA SOLEDAD

SABA MOLL SABRINA ALICIA

GRAMAJO ATENCIO VIRGINIA CELESTE

MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN

BAEZ MARIANA YAMILA

CONTRERAS VIOLETA ELIDA

CORIA SANJINES GUADALUPE BELEN

COLON SERGIO GONZALO

CASCO LEPEZ MICAELA ARIANA

MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL

BRUNA DEBORA PAMELA

TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN

BARBARÁN MAURICIO MANUEL

LUNA MOLINA YAMILA INÉS

RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTIN

VALENTIN FACUNDO IGNACIO

GUTIERREZ LUJAN MARIA EMILIA

MAS RIVEROS PAULINA

ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO

GUTIERREZ ALEXIS EDGAR

ABALLAY GISELA EMILSE

VALERA SOSA PABLO DANIEL

MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO

CALDERON MARTIN

BERENGUEL JOSÉ ANTONIO

MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO

ZABALA MARTÍN ALEJANDRO

FIGUEROA MARCO ADRIÁN

AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA

OROZCO LUIS ALBERTO

BAMBA MIRTA SILVIA

GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL

HIDALGO JONATAN FABRICIO

OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL

CASTRO PATRICIA HAYDEE

DAVILA DARIO ALBERTO

VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN

SANDOVAL LIDIA ANAHÍ

MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO

HERRERA FACUNDO ANDRÉS

JOFRE NESTOR FABIAN

FUENTES EMILIA VIRGINIA

MORALES ARIANA CELENA

CASTILLO QUIMEY LOURDES

TORRES YAMILA ANABEL

BELA SABRINA SOLEDAD

ILLA RIVEROS IARA MARTINA

RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

ROBLEDO CABALLERO KAREN LUCIANA

CHAVES AGÜERO LAURA GISEL

LUCERO ABEL SANTIAGO

GONZALEZ JOSE AGUSTIN

MOLINI HÉCTOR HUGO

ORTEGA MAURIN MARTINA

RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN

CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET

CAMPAÑA FRANCO DAVID

PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA

OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA

GATICA FRANCISCO JOAQUÍN

BERNAL BERTOMEU ANA ARACELI

PEREZ AXEL JOSE

GUERRERO RICARDO ARIEL

LUCERO YANELA MAGALÍ

ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID

WAGNER MILAGROS VERÓNICA

VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL

ESPINOSA BRAIAN FIDEL

PEREZ ARACELI ABIGAIL

GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS

ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES

TEJADA FLORENCIA

CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL

AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

MOLINA DANIELA EMILSE

QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO

BARAHONA GONZÁLEZ JIMENA MARÍA

CANTERO EMMA MAGDALENA

OLGUIN ROMINA GISEL

CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS

SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR

LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL

LUNA NANCY BELEN

GARAY HÉCTOR ANDRÉS

ROMANO NICOL SELENA

ESCALONA GIMENA NOEMI

CRUZ LIMACHI ALBERTO

ECHEGARAY SILVINA MARCELA

CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL

GOMEZ JORDA VIKO ABRIL

RIOS ESTER EDITH

CAMPOS MAURO JESUS

AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE

OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN

SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON

LARA DIAZ ENZO RICARDO

DIAZ BRAIAN LUCAS

PAZCEL RODOLFO

CORDOBA CARINA VANINA

GOMEZ GOMEZ MELISA SABINA

GONZALEZ ADOLFO ARTURO

QUEVEDO MOLL LUCIANO ALBERTO

RIOS CELESTE ALEJANDRA

SARMIENTO AGUILAR PABLO AGUSTIN

CUNCHILA OMAR DAVID

COSTA LUIS EMANUEL

ACOSTA CUMPIAN LUCAS JAVIER

IRRAZABAL GABRIELA ALEJANDRA

Cédula de Conducir:

ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA

PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO

ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL

ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA

MATUS LILIANA CRISTINA

GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ

GUZMAN SARA GABRIELA

MONTERO LILIANA MABEL

DIAZ ROBERTO LUCAS

OYOLA IGNACIO MARTIR

ALBARRACIN NANCY ANDREA

GONZALEZ LUIS GREGORIO

ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA

GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR

SANTANDER JORGE LUIS

ZAMORA CRISTIAN ALEJO

MONTERO LILIANA MABEL

Pasaporte:

AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

Carnet de Obra Social Provincia:

GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA

MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO

ARMENDARIZ MÓNICA

GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

PEREZ MONICA MARCELA

SANCHEZ CAPITANELLI AXEL

Carnet de Discapacidad:

LUNA PEDRO RAMÓN

ESPINOZA SEGUNDO

COSTA LILIANA

Licencia de Conducir:

CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN

CABALLERO ENRIQUE RODRIGO

TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN

SORIA WALTER NAHUEL

BARBARAN MAURICIO MANUEL

ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ

Se insta a cualquier persona que reconozca su documento en esta lista a comunicarse de inmediato con la División Relaciones Policiales para proceder con la recuperación. Es esencial colaborar en la devolución de estos documentos a sus legítimos propietarios.

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