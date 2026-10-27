Una nueva jornada deportiva se vio empañada por lamentables episodios de violencia en el futsal local. El partido de reserva disputado entre los equipos de San Ricardo y Trinidad, correspondiente a la Divisional B femenina, debió ser suspendido de manera abrupta luego de que jugadoras de ambos planteles terminaran enfrentándose a los golpes en pleno campo de juego.
Futsal femenino: suspendieron un partido por una violenta pelea entre jugadoras
El encuentro de reserva entre San Ricardo y Trinidad, por la Divisional B, debió interrumpirse tras graves incidentes en la cancha.