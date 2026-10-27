Futsal femenino: suspendieron un partido por una violenta pelea entre jugadoras

Los graves incidentes quedaron registrados en video y en imágenes que rápidamente se viralizaron, generando indignación y honda preocupación en el ambiente deportivo provincia. En las imágenes se observa cómo la discusión escaló rápidamente hasta derivar en agresiones físicas que obligaron a la terna arbitral a dar por finalizado el encuentro antes de tiempo.

Desde los distintos sectores vinculados a la actividad remarcaron la necesidad de generar una profunda concientización para erradicar la violencia, recordando que el deporte debe ser un espacio de formación, respeto y sano esparcimiento para toda la familia del futsal.