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Futsal femenino: suspendieron un partido por una violenta pelea entre jugadoras

El encuentro de reserva entre San Ricardo y Trinidad, por la Divisional B, debió interrumpirse tras graves incidentes en la cancha.

Una nueva jornada deportiva se vio empañada por lamentables episodios de violencia en el futsal local. El partido de reserva disputado entre los equipos de San Ricardo y Trinidad, correspondiente a la Divisional B femenina, debió ser suspendido de manera abrupta luego de que jugadoras de ambos planteles terminaran enfrentándose a los golpes en pleno campo de juego.

Los graves incidentes quedaron registrados en video y en imágenes que rápidamente se viralizaron, generando indignación y honda preocupación en el ambiente deportivo provincia. En las imágenes se observa cómo la discusión escaló rápidamente hasta derivar en agresiones físicas que obligaron a la terna arbitral a dar por finalizado el encuentro antes de tiempo.

Desde los distintos sectores vinculados a la actividad remarcaron la necesidad de generar una profunda concientización para erradicar la violencia, recordando que el deporte debe ser un espacio de formación, respeto y sano esparcimiento para toda la familia del futsal.

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