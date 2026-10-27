San Juan potencia su conectividad en el Encuentro de aerolíneas comerciales

Durante la apertura, el ministro Guido Romero planteó:

“Durante el año 2025, la provincia llegó a recibir 372 550 arribos y se proyecta para finales del año 2026 un total aproximado de 409 805 arribos, definiendo así una variación interanual del 10 %. En el turismo de reuniones, San Juan lleva más de 20 congresos y eventos captados por el Buró de Eventos y Convenciones en el último año, posicionándose en el séptimo lugar en la Argentina en la producción de eventos y convenciones”.

Los ejecutivos y representantes de las compañías arribaron a la provincia el pasado lunes 26 de octubre, oportunidad en la que realizaron un recorrido técnico que incluyó el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y una visita al emblemático Teatro del Bicentenario, donde disfrutaron de la aclamada ópera La Traviata.

A partir de la tarde del martes, la agenda continúa con rondas de negocios y mesas de trabajo bilaterales entre el sector público y las aerolíneas, orientadas a evaluar propuestas comerciales concretas, analizar la demanda insatisfecha y diseñar alianzas estratégicas que permitan seguir construyendo el San Juan del futuro.