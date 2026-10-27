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San Juan potencia su conectividad en el Encuentro de aerolíneas comerciales

El Ministerio de Turismo inauguró el evento que reúne a CEOs y directivos de aerolíneas nacionales e internacionales en la provincia.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, encabezó la apertura del V Encuentro Conjunto de Empresas Aerocomerciales, una iniciativa clave para explorar nuevas oportunidades de mercado, estrechar vínculos con el sector privado e impulsar la conectividad aérea de la provincia.

Las jornadas se iniciaron en el Salón Cruce de los Andes con la participación de autoridades provinciales, entre ellas la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Minería, Dr. Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; junto a los CEOs y representantes de destacadas firmas y aerolíneas nacionales e internacionales como Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, Flybondi, Plus Ultra, American Jet, Royal Class, Connect Air, Humming Airways, JetSMART, Aviacionline y Aeropuertos Argentina. La organización del evento estuvo a cargo de San Juan Bureau, Applause y KL Group.

El objetivo central del encuentro es consolidar una apertura sólida de San Juan hacia el país y el mundo, potenciando el desarrollo productivo, turístico y minero a través del incremento de la conectividad aérea.

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Durante la apertura, el ministro Guido Romero planteó:

“Durante el año 2025, la provincia llegó a recibir 372 550 arribos y se proyecta para finales del año 2026 un total aproximado de 409 805 arribos, definiendo así una variación interanual del 10 %. En el turismo de reuniones, San Juan lleva más de 20 congresos y eventos captados por el Buró de Eventos y Convenciones en el último año, posicionándose en el séptimo lugar en la Argentina en la producción de eventos y convenciones”.

Los ejecutivos y representantes de las compañías arribaron a la provincia el pasado lunes 26 de octubre, oportunidad en la que realizaron un recorrido técnico que incluyó el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y una visita al emblemático Teatro del Bicentenario, donde disfrutaron de la aclamada ópera La Traviata.

A partir de la tarde del martes, la agenda continúa con rondas de negocios y mesas de trabajo bilaterales entre el sector público y las aerolíneas, orientadas a evaluar propuestas comerciales concretas, analizar la demanda insatisfecha y diseñar alianzas estratégicas que permitan seguir construyendo el San Juan del futuro.

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