Flávio Bolsonaro habría seguido los pasos de su familia y viajado a EE.UU

La noticia también fue difundida por CNN y The New York Times, que citaron fuentes oficiales estadounidenses bajo anonimato. Según esos reportes, el destino de Flávio sería Florida. Un aliado del senador confirmó a la agencia Reuters que había dejado Brasil, mientras que un funcionario de la administración de Donald Trump también indicó que volaba hacia Norteamérica.

La orden judicial y la cancelación de sus pasaportes

Según las publicaciones, la Policía Federal brasileña solicitó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que ordenara la incautación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro el domingo por la noche, apenas siete minutos después de que se anunciara su derrota electoral.

La medida habría sido autorizada ese mismo día y ejecutada el lunes por la mañana, cuando el senador visitaba a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

Flávio tenía un plazo de 24 horas para entregar sus documentos en el marco de una investigación judicial. De acuerdo con la información difundida por los medios, no cumplió con la intimación y sus pasaportes fueron cancelados.

La presunta salida del país abrió interrogantes sobre cómo habría viajado pese a la restricción judicial. Los reportes periodísticos apuntaron a Estados Unidos como destino, aunque las circunstancias concretas del traslado deberán ser aclaradas por las autoridades brasileñas.

El senador, de 45 años, es investigado por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero, entre otras pesquisas. Una de las investigaciones mencionadas está vinculada con el financiamiento de una película sobre su padre. Flávio niega haber cometido irregularidades y sostiene, junto con otros integrantes de su familia, que existe una persecución política en su contra.

Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos antes de la asunción de Lula

La salida atribuida ahora a Flávio vuelve a poner en escena un antecedente familiar: el viaje de Jair Bolsonaro a Estados Unidos a fines de diciembre de 2022, cuando todavía era presidente de Brasil y faltaban dos días para la asunción de Lula.

El entonces mandatario partió hacia Orlando, Florida, en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Su decisión confirmó que no asistiría a la ceremonia de traspaso de mando ni le entregaría la banda presidencial a su sucesor, como establece la tradición institucional brasileña. La partida se produjo después de que Lula ganara el balotaje y en medio de las tensiones políticas que siguieron a la elección.

Jair Bolsonaro permaneció alrededor de tres meses en Estados Unidos antes de regresar a Brasil en marzo de 2023. Durante su estadía, siguió de cerca la situación política de su país desde Florida, mientras sus seguidores continuaban movilizados contra el resultado electoral. El 8 de enero de 2023, simpatizantes bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

La situación judicial del expresidente cambió desde entonces. Actualmente cumple prisión domiciliaria, según los reportes sobre la ejecución de la orden contra su hijo Flávio.

Eduardo Bolsonaro también se instaló en Estados Unidos

El otro antecedente directo es el de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio. El exdiputado se trasladó a Estados Unidos y dejó temporalmente su banca en la Cámara de Diputados en marzo de 2025. Desde ese país mantuvo actividad política y denunció que su familia era víctima de persecución judicial en Brasil.

Eduardo y Flávio son figuras cercanas a Donald Trump y mantienen vínculos con sectores de la derecha estadounidense. Ambos son objeto de investigaciones judiciales en Brasil, aunque cada caso tiene sus propios antecedentes y circunstancias.

La presencia de Eduardo en Estados Unidos y el viaje de Jair antes de la asunción de Lula forman parte del contexto en el que ahora se conoce la presunta salida de Flávio. Sin embargo, los motivos y las condiciones de cada desplazamiento son distintos y no deben confundirse.

También descartaron que Flávio hubiera ingresado a la Argentina

En medio de la circulación de versiones sobre el recorrido del senador, también se difundió que habría intentado viajar desde la Argentina hacia Estados Unidos. Una fuente del Ministerio de Seguridad argentino desmintió esa posibilidad ante la agencia AFP y aseguró que Flávio Bolsonaro nunca ingresó al país.

Por ahora, los reportes de Metrópoles, O Globo, CNN y The New York Times, junto con las confirmaciones atribuidas a fuentes cercanas al senador y a un funcionario estadounidense, apuntan a que Flávio habría viajado a Florida después de la derrota electoral y pese a la restricción judicial.

La controversia se suma a los antecedentes de su padre y su hermano, quienes también dejaron Brasil para permanecer en Estados Unidos en distintos momentos. La Justicia brasileña deberá esclarecer las circunstancias de la presunta salida y sus eventuales consecuencias legales.