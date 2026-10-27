Entraron a robar a una casa y el dueño los baleó: hay dos heridos, uno menor de edad

En ese contexto, el propietario de la vivienda, identificado como de apellido Moreno, se defendió del asalto y efectuó disparos de arma de fuego. Como resultado de la balacera, ambos presuntos delincuentes resultaron heridos: el menor sufrió un impacto de bala en la zona del tórax, mientras que el adulto recibió un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados para su atención médica y quedaron en observación, fuera de peligro inicial.

Tras el hecho de sangre, la tensión escaló rápidamente en la zona y se desató una batalla campal con la participación de más de veinte personas agrupadas en dos bandos antagónicos allegados a las familias involucradas. Ante la magnitud de la gresca, fue necesaria la intervención de efectivos de la comisaría jurisdiccional, el comando radioeléctrico y la división de infantería, quienes lograron dispersar a los revoltosos que protagonizaban los disturbios.