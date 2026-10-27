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San Juan 8 > Policiales > heridos

Entraron a robar a una casa y el dueño los baleó: hay dos heridos, uno menor de edad

Un adolescente y un hombre ingresaron con intenciones de robo a una vivienda del barrio 19 de Noviembre; el propietario se defendió a tiros y dejó a ambos hospitalizados, desencadenando una batalla campal entre familias que requirió la intervención de la infantería.

Un violento episodio de inseguridad y enfrentamientos vecinales sacudió al departamento de Chimbas, en el interior del barrio 19 de Noviembre y zonas aledañas. Según los datos aportados por el subcomisario Miguel Gómez, los hechos se desencadenaron cuando un menor de edad y un hombre ingresaron a un domicilio con aparentes intenciones de robo.

En ese contexto, el propietario de la vivienda, identificado como de apellido Moreno, se defendió del asalto y efectuó disparos de arma de fuego. Como resultado de la balacera, ambos presuntos delincuentes resultaron heridos: el menor sufrió un impacto de bala en la zona del tórax, mientras que el adulto recibió un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados para su atención médica y quedaron en observación, fuera de peligro inicial.

Tras el hecho de sangre, la tensión escaló rápidamente en la zona y se desató una batalla campal con la participación de más de veinte personas agrupadas en dos bandos antagónicos allegados a las familias involucradas. Ante la magnitud de la gresca, fue necesaria la intervención de efectivos de la comisaría jurisdiccional, el comando radioeléctrico y la división de infantería, quienes lograron dispersar a los revoltosos que protagonizaban los disturbios.

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Como saldo del operativo, la policía concretó la aprehensión de Moreno, quien fue trasladado preventivamente a la Comisaría 17° para aislar el conflicto de la jurisdicción original, mientras la investigación judicial continúa a cargo de la UFI interviniente para esclarecer por completo la dinámica del ataque y la tenencia del arma de fuego utilizada.

Fuente: radio Sarmiento

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