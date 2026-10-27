Un violento episodio de inseguridad y enfrentamientos vecinales sacudió al departamento de Chimbas, en el interior del barrio 19 de Noviembre y zonas aledañas. Según los datos aportados por el subcomisario Miguel Gómez, los hechos se desencadenaron cuando un menor de edad y un hombre ingresaron a un domicilio con aparentes intenciones de robo.
Entraron a robar a una casa y el dueño los baleó: hay dos heridos, uno menor de edad
Un adolescente y un hombre ingresaron con intenciones de robo a una vivienda del barrio 19 de Noviembre; el propietario se defendió a tiros y dejó a ambos hospitalizados, desencadenando una batalla campal entre familias que requirió la intervención de la infantería.