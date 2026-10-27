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Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa

Eran buscados desde el domingo tras salir de su casa. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza la responsabilidad sobre el predio cercado.

Una profunda conmoción sacude a la provincia de Chaco tras el hallazgo sin vida de tres nenes —dos hermanos y su primo— en el interior de una represa cercana a su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista, de 4, y su primo Josué Cáceres, de la misma edad.

Los chicos eran buscados desde la tarde del domingo, momento en que su familia radicó la denuncia al percatarse de su ausencia. Según precisaron fuentes del caso, el padre de dos de los pequeños los había dejado al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas por un problema de salud familiar. Al regresar, advirtió la desaparición y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que movilizó un amplio operativo de búsqueda con bomberos y fuerzas de seguridad.

La clave del hallazgo surgió a partir del testimonio de vecinos, quienes alertaron a los rescatistas tras haber visto a los niños en las inmediaciones de la represa. Al concentrar el rastrillaje en el espejo de agua, el personal de Bomberos Voluntarios logró divisar y extraer los tres cuerpos.

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La causa se encuentra bajo la órbita del Equipo de Investigación Fiscal N.° 3, encabezado por Gabriela Rafart Anton, quien ordenó la realización de las autopsias correspondientes para determinar la causa precisa y la data de muerte. "Se están recepcionando declaraciones testimoniales y ya intervino el Gabinete Científico. En principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona", señaló la fiscal.

Respecto al escenario de la tragedia, la funcionaria detalló que la represa está cercada y no habilitada para uso recreativo ni para bañarse, además de presentar pozos por el propio desnivel del agua y una profundidad sumamente peligrosa. Los investigadores trabajan en reconstruir minuciosamente el recorrido de los menores desde que salieron del domicilio hasta el trágico desenlace.

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