Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa

Los chicos eran buscados desde la tarde del domingo, momento en que su familia radicó la denuncia al percatarse de su ausencia. Según precisaron fuentes del caso, el padre de dos de los pequeños los había dejado al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas por un problema de salud familiar. Al regresar, advirtió la desaparición y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que movilizó un amplio operativo de búsqueda con bomberos y fuerzas de seguridad.

La clave del hallazgo surgió a partir del testimonio de vecinos, quienes alertaron a los rescatistas tras haber visto a los niños en las inmediaciones de la represa. Al concentrar el rastrillaje en el espejo de agua, el personal de Bomberos Voluntarios logró divisar y extraer los tres cuerpos.