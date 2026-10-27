Una profunda conmoción sacude a la provincia de Chaco tras el hallazgo sin vida de tres nenes —dos hermanos y su primo— en el interior de una represa cercana a su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista, de 4, y su primo Josué Cáceres, de la misma edad.
Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa
Eran buscados desde el domingo tras salir de su casa. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza la responsabilidad sobre el predio cercado.