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El Chato Prada enfrentó rumores de romance tras separarse de Lourdes Sánchez

El Chato Prada habló por primera vez de las versiones que aseguran que tendría una nueva pareja tras su ruptura con Lourdes Sánchez.

El presente sentimental de Pablo “el Chato” Prada quedó en el centro de la escena después de que Fernanda Iglesias asegurara este martes en Puro Show (El Trece) que el productor y gerente de programación de América TV habría comenzado una nueva relación tras su separación de Lourdes Sánchez.

Según contó la periodista en el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez, Prada estaría conociendo a una joven y hasta dijo que la habría llevado a su casa.

“El Chato está saliendo con una chica y es algo bastante formal o por ahí está cerca, porque la llevó a su casa y no estaba el nene”, señaló Iglesias.

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Sobre la identidad de la mujer, Fernanda Iglesias no dio un nombre, aunque la describió como “una chica joven, morocha”.

La palabra en exclusivo del Chato Prada

En diálogo con PrimiciasYa.com, El Chato Prada negó la información que circuló sobre su vida sentimental, luego de que en Puro Show aseguraran que estaría comenzando una relación.

Sin embargo, consultado por este medio, Prada desmintió esa información y negó el romance que le atribuyeron en el programa: "Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa", aseguró. Y luego remarcó: "Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella".

Durante el intercambio televisivo también surgieron especulaciones que vincularon esa presunta relación con la actitud del productor frente a la vida sentimental de Lourdes Sánchez. Esas interpretaciones fueron planteadas por las panelistas, sin que se aportaran elementos que las confirmaran.

Frente a las versiones, el Chato dio su respuesta y rechazó la información sobre una supuesta nueva pareja.

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