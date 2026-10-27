Ingreso al Poder Judicial: cronograma para rendir el curso virtual

Para acceder a los contenidos y completar las actividades será necesario contar con un dispositivo (PC, notebook, celular, etc.) con conexión a internet.

Entre el 28 y el 29 de octubre de 2026, los aspirantes habilitados para realizar el Curso Virtual recibirán, en la dirección de correo electrónico declarada al momento de la inscripción, una comunicación desde la casilla [email protected], con información sobre el curso, el Reglamento y el Tutorial de acceso al Campus Virtual.

Se recomienda verificar la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado o spam.

Esta información y ambos documentos también se encuentran disponibles para su consulta y descarga en esta sección.

El 2 de noviembre de 2026, día de inicio del curso, los aspirantes recibirán un segundo correo electrónico, generado automáticamente por el Campus Virtual, con el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal.

No será necesario registrarse previamente en el Campus Virtual ni solicitar credenciales de acceso.