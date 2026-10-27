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Ingreso al Poder Judicial: cronograma para rendir el curso virtual

El curso virtual es la nueva etapa de este concurso de Ingreso al Poder Judicial. Hay 2.631 aspirantes habilitados para esta prueba.

El Poder Judicial informó cuándo será la nueva prueba del Concurso de Ingreso 2026. Se trata del Curso Virtual, la novedosa etapa que se agregó en esta edición. Hay 2.631 aspirantes habilitados para rendir esta nueva prueba.

El Curso Virtual se desarrollará desde el lunes 2 de noviembre (desde la hora 9 a.m.), hasta el jueves 12 de noviembre (hasta la hora 9 a.m.), a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan.

La capacitación será virtual, asincrónica y autogestionada, por lo que cada aspirante podrá realizar las actividades en los días y horarios de su preferencia, dentro del período establecido de 10 días corridos.

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Para acceder a los contenidos y completar las actividades será necesario contar con un dispositivo (PC, notebook, celular, etc.) con conexión a internet.

Entre el 28 y el 29 de octubre de 2026, los aspirantes habilitados para realizar el Curso Virtual recibirán, en la dirección de correo electrónico declarada al momento de la inscripción, una comunicación desde la casilla [email protected], con información sobre el curso, el Reglamento y el Tutorial de acceso al Campus Virtual.

Se recomienda verificar la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado o spam.

Esta información y ambos documentos también se encuentran disponibles para su consulta y descarga en esta sección.

El 2 de noviembre de 2026, día de inicio del curso, los aspirantes recibirán un segundo correo electrónico, generado automáticamente por el Campus Virtual, con el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal.

No será necesario registrarse previamente en el Campus Virtual ni solicitar credenciales de acceso.

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