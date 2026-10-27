Por qué Google advierte sobre una inundación en Punta Negra si Hidráulica descarta un riesgo

Desde Hidráulica explicaron que el inconveniente podría estar relacionado con una interpretación incorrecta de datos meteorológicos y referencias geográficas utilizadas por los sistemas de Google.

Por ese motivo, la notificación puede reaparecer aunque el organismo haya aclarado que no existe una emergencia por inundación.

El antecedente se remonta a noviembre de 2024, cuando Google ya había emitido alertas similares sobre un supuesto riesgo de inundación en Punta Negra.

En ese momento, José María Ginestar, entonces director de Recursos Energéticos y actual titular del Departamento de Hidráulica, había señalado que el sistema podía estar procesando automáticamente información meteorológica que no representaba las condiciones reales del dique. Una de las hipótesis apuntaba a datos de la estación meteorológica de Las Chacritas y a la forma en que eran interpretados por herramientas automatizadas.

Las autoridades provinciales realizaron gestiones para conocer el origen de las notificaciones y solicitar que se corrigiera la información.

Sin embargo, el problema continúa y, según indicaron desde el organismo, no ha sido sencillo establecer contacto con los responsables de la plataforma para lograr una solución.

La persistencia del aviso vuelve a generar consultas entre los sanjuaninos, especialmente entre quienes visitan el embalse o tienen actividades turísticas en la zona.

La alerta reapareció en un contexto en el que San Juan espera una recuperación de los caudales de sus ríos por las nevadas registradas durante el invierno. Las proyecciones hídricas para la temporada 2026-2027 anticipan una posible mejora de las reservas provinciales después de varios años de escasez.

Punta Negra registró variaciones en su nivel durante los últimos meses. Según los datos incluidos en los informes difundidos, a fines de agosto alcanzó una cota de 927 metros sobre el nivel del mar, mientras que a comienzos de octubre se ubicaba en torno a los 924,11 metros. La cota máxima del embalse es de 950 metros.

La expectativa de un mayor aporte de agua también llevó a prestadores turísticos a comenzar a retirar algunas instalaciones ubicadas en sectores de playa que podrían quedar cubiertos durante el verano. No obstante, una eventual suba estacional del embalse no implica por sí misma una inundación ni confirma la advertencia difundida por el buscador.

Mientras el aviso continúe apareciendo, el organismo provincial sostiene que no existe una emergencia por inundación en Punta Negra. El nivel del embalse seguirá bajo seguimiento, en particular ante las variaciones de caudal previstas para los próximos meses.