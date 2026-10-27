De cara a las vacaciones de verano, la agencia Rocío Tour presentó su variada oferta de paquetes turísticos diseñados para viajar desde San Juan hacia los principales destinos del país, según explicó Marisol Martínez desde el área comercial de la empresa.
Lanzaron paquetes para la costa argentina y destinos nacionales desde $450.000
Marisol Martínez, representante comercial de la firma, detalló la amplia oferta de promociones y opciones de financiación en hasta 6 cuotas para viajar desde San Juan durante la temporada estival.