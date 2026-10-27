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Lanzaron paquetes para la costa argentina y destinos nacionales desde $450.000

Marisol Martínez, representante comercial de la firma, detalló la amplia oferta de promociones y opciones de financiación en hasta 6 cuotas para viajar desde San Juan durante la temporada estival.

De cara a las vacaciones de verano, la agencia Rocío Tour presentó su variada oferta de paquetes turísticos diseñados para viajar desde San Juan hacia los principales destinos del país, según explicó Marisol Martínez desde el área comercial de la empresa.

Entre las alternativas más destacadas se encuentran los viajes hacia la Costa Atlántica —con destinos como Mar del Plata, Villa Gesell y Miramar— desde $450.000 por 10 días y 7 noches con desayuno incluido, ofreciendo salidas todas las semanas. Además, la propuesta incluye viajes a Las Grutas, Termas de Federación y escapadas cortas hacia Merlo y Carlos Paz.

Por otro lado, Rocío Tour cuenta con paquetes low cost nacionales desde $500.000 con alojamiento en dos hoteles a elección y facilidades de pago en hasta 6 cuotas. Para conocer más detalles y acceder a la grilla completa de salidas, las personas interesadas pueden consultar sus redes sociales o acercarse a su local comercial, ubicado sobre avenida Libertador, antes de General Acha.

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