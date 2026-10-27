Lanzaron paquetes para la costa argentina y destinos nacionales desde $450.000

Entre las alternativas más destacadas se encuentran los viajes hacia la Costa Atlántica —con destinos como Mar del Plata, Villa Gesell y Miramar— desde $450.000 por 10 días y 7 noches con desayuno incluido, ofreciendo salidas todas las semanas. Además, la propuesta incluye viajes a Las Grutas, Termas de Federación y escapadas cortas hacia Merlo y Carlos Paz.

Por otro lado, Rocío Tour cuenta con paquetes low cost nacionales desde $500.000 con alojamiento en dos hoteles a elección y facilidades de pago en hasta 6 cuotas. Para conocer más detalles y acceder a la grilla completa de salidas, las personas interesadas pueden consultar sus redes sociales o acercarse a su local comercial, ubicado sobre avenida Libertador, antes de General Acha.