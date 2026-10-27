"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ironman

Ironman San Juan: se conocieron los recorridos y circuitos del fin de semana

Las pruebas de ciclismo y pedestrismo para el formato 5150 y el Ironman principal abarcarán varios departamentos y arterias clave de la provincia, con epicentro y llegada en la Plaza del Bicentenario.

San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte de alto rendimiento con una nueva edición del Veladero Ironman Argentina. Con epicentro en la capital provincial y en los diques del oeste sanjuanino, la competencia desplegará sus circuitos en diferentes jornadas, abarcando las etapas de ciclismo (bike) y pedestrismo (run).

El viernes será el turno del formato 5150 Triathlon, un circuito punto a punto más corto. La etapa en bicicleta iniciará en el Embarcadero de Punta Negra por la Ruta Provincial 12, avanzando hasta la rotonda de Las Moras (RP 38), Hermógenes Ruiz y la RP 60, atravesando Villa Ibáñez, el Dique Ullum y el Parque Faunístico, para finalizar la bajada en la intersección con la calle Soldado Argentino.

Posteriormente, el pedestrismo de 10 kilómetros del 5150 recorrerá las calles de la ciudad. El trayecto comenzará por Sargento Baigorria y De la Estación para conectar con la vereda de Av. Libertador General San Martín. Luego continuará por Castro Barros, Av. Punta de Rieles, V. Nuche, Esteban Echeverría, Laprida Oeste, Ángel Rojas, Pampa Oeste, Hermógenes Ruiz y Av. Ignacio de la Roza, desembocando en el puente peatonal de la Plaza del Bicentenario, donde estará ubicada la línea de meta.

Te puede interesar...

El domingo se disputará la prueba principal del Ironman San Juan, con exigentes distancias de 180 km en bicicleta y 42 km de maratón divididos en tres vueltas. El tramo sobre ruedas partirá desde Punta Negra y abarcará arterias de alto tránsito como la RP 38, RP 60, Av. Costanera (RP 107), Centenario, Ruta Nacional 40 Norte y Sur, Av. Circunvalación, Conector Sur, 9 de Julio y Las Heras, finalizando la transición en la Plaza del Bicentenario.

Finalmente, los 42 km de pedestrismo del domingo se completarán en un circuito urbano de tres giros que cruzará el Centro Cívico, la vereda de Av. Ignacio de la Roza, calle España, Av. Libertador San Martín, Las Heras, 25 de Mayo, Urquiza, General Paz, Conector Sur e Ignacio Jáchal. Tras completar las tres vueltas, los atletas accederán al pasillo exclusivo hacia la ansiada Finish Line ubicada en la Plaza del Bicentenario.

Temas

Te puede interesar