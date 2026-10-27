Ironman San Juan: se conocieron los recorridos y circuitos del fin de semana

El viernes será el turno del formato 5150 Triathlon, un circuito punto a punto más corto. La etapa en bicicleta iniciará en el Embarcadero de Punta Negra por la Ruta Provincial 12, avanzando hasta la rotonda de Las Moras (RP 38), Hermógenes Ruiz y la RP 60, atravesando Villa Ibáñez, el Dique Ullum y el Parque Faunístico, para finalizar la bajada en la intersección con la calle Soldado Argentino.

Posteriormente, el pedestrismo de 10 kilómetros del 5150 recorrerá las calles de la ciudad. El trayecto comenzará por Sargento Baigorria y De la Estación para conectar con la vereda de Av. Libertador General San Martín. Luego continuará por Castro Barros, Av. Punta de Rieles, V. Nuche, Esteban Echeverría, Laprida Oeste, Ángel Rojas, Pampa Oeste, Hermógenes Ruiz y Av. Ignacio de la Roza, desembocando en el puente peatonal de la Plaza del Bicentenario, donde estará ubicada la línea de meta.