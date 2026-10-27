San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte de alto rendimiento con una nueva edición del Veladero Ironman Argentina. Con epicentro en la capital provincial y en los diques del oeste sanjuanino, la competencia desplegará sus circuitos en diferentes jornadas, abarcando las etapas de ciclismo (bike) y pedestrismo (run).
Ironman San Juan: se conocieron los recorridos y circuitos del fin de semana
Las pruebas de ciclismo y pedestrismo para el formato 5150 y el Ironman principal abarcarán varios departamentos y arterias clave de la provincia, con epicentro y llegada en la Plaza del Bicentenario.