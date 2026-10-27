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Bodegas sanjuaninas exportaron por primera vez vino a granel a Vietnam

El grupo de bodegas sanjuaninas Andes Grape Alliance exportó vino a granel al sudeste asiático.

El grupo de bodegas sanjuaninas Andes Grape Alliance, constituido por Cavas SRL, Bodegas Herce SA, González Valverde Saaci, SEGUPA SRL (Grupo Carrascosa), Bodega Cosenza SRL (Flia Lapeta), Tierra del Huarpe SA y Aries SA (familia Verdeguer), despachó 24.000 litros de vino blanco genérico. El contrato con el cliente asiático prevé un total de 72.000 litros. Además, avanza en nuevas oportunidades comerciales y se podría concretar su primera exportación de mosto concentrado antes de fin de año.

Andes Grape Alliance logró recientemente su primera exportación de vino a granel, con el envío de un contenedor equipado con flexitank que transporta 24.000 litros de vino blanco genérico con destino a Vietnam. El despacho corresponde al primero de tres contenedores comprometidos con el mismo cliente. Asimismo, existe la posibilidad de ampliar el acuerdo comercial a vino tinto genérico, lo que abriría nuevas perspectivas de crecimiento para el grupo.

Gracias al trabajo articulado entre PromArgentina, Fundación ICBC y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo agrupa a siete bodegas sanjuaninas bajo un objetivo claro: acceder a mercados de gran escala que, individualmente, resultarían inalcanzables. Por parte del Gobierno de San Juan han sido fundamentales las gestiones impulsadas desde la Dirección de Comercio Exterior y la Dirección de Desarrollo Vitivinícola.

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La operación, inicialmente prevista para agosto, debió postergarse debido a las sucesivas nevadas y los cierres del paso fronterizo hacia Chile, que afectaron la logística de transporte. Superadas estas dificultades, se logró concretar el primer envío y dar inicio a una nueva etapa para el consorcio. De esta manera, el grupo continúa avanzando en su estrategia de desarrollo comercial internacional, con el objetivo de ampliar mercados, consolidar nuevos negocios y fortalecer la presencia de la producción vitivinícola sanjuanina en el exterior.

En San Juan, además de este consorcio de bodegas, traccionan también el comercio exterior el Grupo Radici y San Juan Tierra de Sabores, con 6 y 8 pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras) respectivamente. Esto le permite a empresas complementarias afrontar de manera conjunta los gastos de participar en eventos internacionales y abrir canales de comercialización en el exterior.

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