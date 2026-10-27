El grupo de bodegas sanjuaninas Andes Grape Alliance, constituido por Cavas SRL, Bodegas Herce SA, González Valverde Saaci, SEGUPA SRL (Grupo Carrascosa), Bodega Cosenza SRL (Flia Lapeta), Tierra del Huarpe SA y Aries SA (familia Verdeguer), despachó 24.000 litros de vino blanco genérico. El contrato con el cliente asiático prevé un total de 72.000 litros. Además, avanza en nuevas oportunidades comerciales y se podría concretar su primera exportación de mosto concentrado antes de fin de año.
Bodegas sanjuaninas exportaron por primera vez vino a granel a Vietnam
El grupo de bodegas sanjuaninas Andes Grape Alliance exportó vino a granel al sudeste asiático.