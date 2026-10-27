Bodegas sanjuaninas exportaron por primera vez vino a granel a Vietnam

Andes Grape Alliance logró recientemente su primera exportación de vino a granel, con el envío de un contenedor equipado con flexitank que transporta 24.000 litros de vino blanco genérico con destino a Vietnam. El despacho corresponde al primero de tres contenedores comprometidos con el mismo cliente. Asimismo, existe la posibilidad de ampliar el acuerdo comercial a vino tinto genérico, lo que abriría nuevas perspectivas de crecimiento para el grupo.

Gracias al trabajo articulado entre PromArgentina, Fundación ICBC y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo agrupa a siete bodegas sanjuaninas bajo un objetivo claro: acceder a mercados de gran escala que, individualmente, resultarían inalcanzables. Por parte del Gobierno de San Juan han sido fundamentales las gestiones impulsadas desde la Dirección de Comercio Exterior y la Dirección de Desarrollo Vitivinícola.